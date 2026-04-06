به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در برنامه تلوزیونی با اشاره به حملات اخیر و خسارت به آثار تاریخی کشور گفت: در همه جنگهای دنیا، آثار میراث فرهنگی خط قرمز محسوب میشوند و قوانین بینالمللی متعددی در سازمان ملل متحد و یونسکو هرگونه تعرض به میراث فرهنگی را محکوم میکند، اما رژیم مهاجم به هیچیک از این قوانین پایبند نیست.
صالحیامیری افزود: سال گذشته ایران موفق شد اثری ۶۳ هزار ساله را در یونسکو ثبت کند؛ بهگونهای که نماینده یونسکو هنگام اعلام این ثبت، سه بار روی میز کوبید و اعلام کرد جهانیان بدانند ایران دارای تمدنی ۶۳ هزار ساله است. وی تأکید کرد: دشمنان آگاهانه تمدن ایرانیان را هدف قرار دادهاند، چراکه خود فاقد پیشینه تمدنی هستند.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به خسارات وارد شده به بناهای تاریخی گفت: کاخ گلستان دچار خسارت جدی شده است. در مجموعه کاخ سعدآباد ۱۴ موزه آسیب دیدهاند. کاخ چهلستون نیز دچار خسارت شده است. همچنین در استان کردستان نیز ۱۲ اثر تاریخی تخریب یا آسیب دیدهاند
صالحیامیری با تسلیت به مردم میناب و استان هرمزگان گفت: جنایت علیه میناب جهانیان را بیدار کرد و تصمیم دولت بر این است که مراسم «سین هشتم؛ سوگ میناب» فردا در تئاتر شهر برگزار شود.
وی افزود: این مراسم ابتدا در تهران و سپس در سایر استانها برگزار خواهد شد و با همکاری وزارت امور خارجه، برنامههایی نیز در خارج از کشور اجرا میشود. همچنین نمایشگاهی از کولهپشتی دانشآموزان آسیبدیده نیز برپا خواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: پیش از آغاز جنگ، با هشدار نهادهای امنیتی، اشیای تاریخی به مخازن امن منتقل شدند اما بناهای تاریخی ما آسیب دید و در همین راستا یونسکو اعلام کرده کارشناسانی را برای بررسی خسارات به ایران اعزام میکند. پژوهشگاه میراث فرهنگی با ۱۰۰ کارشناس ارشد در حال ارزیابی میزان خسارتهاست و پس از ارزیابی، عملیات مرمت آثار تاریخی آغاز خواهد شد.
صالحیامیری همچنین درباره سفرهای نوروزی گفت: ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر نوروزی ثبت شد. بیشترین سفرها به استانهای شمالی کشور بود و مردم بیشتر به بومگردیها و روستاها سفر کردند.
وی افزود: ۵۰۰ هزار نفر در روستاها اقامت داشتند و ۲۹ دستگاه خدماترسان در آمادهباش کامل بودند. به عنوان نمونه، اورژانس و هلال احمر بهصورت ۲۴ ساعته خدمترسانی کردند. همچنین هیچ پمپ بنزینی در کشور تعطیل نشد.
وی افزود: مجمع هتلداران کشور نیز با ارائه تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصدی در ۲۳ هزار مرکز اقامتی تلاش کردند فشار اقتصادی به خانوادهها کاهش یابد.
وزیر میراث فرهنگی در پایان تأکید کرد: جامعه ایران زنده و پویاست و با وجود شرایط جنگی، مردم همچنان زندگی و سفرهای نوروزی خود را ادامه دادند.
