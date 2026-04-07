خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم ایران اسلامی ملت شهادت و ملت امام‌حسین (ع) هستند که به‌جای فرار از سنگرها و خالی گذاشتن میدان، پا به پای امام خود ماندند زیرا نصرت ولی را وظیفه دینی و ملی خود می‌دانستند.

ملت رشید ایران به اعتبار وعده الهی در آیه «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ» (صف/۴)، محبوب و مبعوث خدا شدند، صفوف خود را در برابر دشمنان متخاصم متحدتر و مستحکم‌تر ساختند، راهی دشوار را در این پیچ تاریخی انتخاب کرده و تصمیم گرفته‌اند که به فضل الهی دشمن جهانخوار را به خاک ذلت اندازند و برای همیشه از شر غده سرطانی صهیونیسم خلاص شوند.

شواهد گویای آن است که ایران ما این روزها در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین بزنگاه‌های تاریخ قرار گرفته و مختصات آینده امت اسلامی و معادلات جهانی در این برهه در حال رقم خوردن است.

امروز تمام جبهه حق علیه تمام جبهه باطل در جنگی تمام‌عیار و آشکار قرار دارد و در این بزنگاه تمدنی، ملت بصیر و مقاوم ایران صحنه‌گردان اصلی میدان است.

اکنون با این پرسش به سراغ یک کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری رفتیم که نقش ملت ایران در این نبرد تمدنی زیر شدیدترین و دشوارترین فشارهای دشمنان متخاصم چیست

مقایسه‌ اجمالی میان ملت ایران و ملت‌های دیگر در تاریخ

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ملت ایران در دفاع از ملیت و آرمان‌های خود ملتی بی‌نظیر در تاریخ هستند، اظهار کرد: خدای متعال نعمت‌های فراوانی به قوم حضرت موسی عطا کرده بود اما این امت، در نبود پیامبرشان پشت به ایشان کرده و گوساله‌پرست شدند.

مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حضرت نوح نبی ۹۵۰ سال برای هدایت امت خود کوشید، ادامه داد: حضرت مردم را به صلاح و فلاح دعوت می‌کنند اما این قوم، ایشان را به سخره می‌گیرند. قوم حضرت صالح نیز با آنکه معجزه پیامبرشان را دیدند اما هدایت نشدند و به عقاید پیشین خود بازگشتند.

داوری با تصریح اینکه بر طبق روایات، اغلب مردم بعد از رحلت نبی خاتم حضرت محمد مصطفی (ص) از دین خود بازگشتند و مرتد شدند، افزود: امیرالمومنین (ع) در راه آرمان‌های دین ایثار و جانفشانی کردند اما مردم زمان ایشان، همه به حضرت پشت کردند و حق بی‌وفایی را تمام کردند.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه مردم ایران پای نظام اسلامی ماندند و صحنه را خالی نگذاشتند، بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) در جمع اصحاب خود این دعا را کردند که «اللَّهُمَّ لَقِّنِی اِخْوَانِی» و در جواب صحابه توصیفاتی از برادران خود در عصر آخرالزمان فرمودند از جمله اینکه: به رسول خاتم ایمان می‌آورند بی‌آنکه حضرت را ببینند، آنان با تمام مشکلات پای ایمانشان می‌مانند.

دیدگاه ملت‌های خارجی در خصوص ملت ایران

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دیدگاه ملت‌های خارجی در خصوص ملت ایران، توضیح داد: این گزاره که ملت ایران، ملتی شگفتی‌ساز هستند را بر اساس تجربه‌های حضور و تبلیغ در دیگر کشورها می‌گویم و مصداق بارز این ادعا، همین پایمردی و استقامت مردم و حضور مداوم و پرشور در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها است که در طول این جنگ، یک‌روز هم تعطیل یا حتی کمرنگ نشده است.

داوری ادامه داد: کافی است نگاهی به مردم دیگر کشورها داشته باشیم و رصد کنیم که در اتفاقات مختلف چگونه در صحنه حاضر می‌شوند، تا قدر و قیمت همدلی و همراهی، صفا و صمیمیت و پای کار بودن ملت ایران بهتر درک شود.

وی با تأکید بر دنبال کردن اخبار جنگ از سوی مردم دیگر کشورها و شگفتی آنان از حضور پرشمار جمعیت‌های مردمی در خیابان‌ها باوجود بمباران دشمن، افزود: در هر کشوری که با این حجم جنگ جریان داشته باشد، مردم قاعدتاً باید کشور را ترک کنند یا لااقل به پناهگاه بروند. ملت ما اما متفاوت هستند و چه بسا ایرانیان خارج از کشور که در این ایام خون و حماسه به کشور باز می‌گردند تا کنار هموطنان باشند.

داوری واکنش عشایر و روستاییان غیور نسبت به حضور هواپیماهای دشمن برای نجات خلبان آمریکایی را یادآور شد و گفت: در هیچ جای دنیا سراغ نداریم مردمی را که با دیدن هواگرد دشمن فرار نکند بلکه جانانه بایستد و با تفنگ برنوی خود به سمت دشمن سرتا پا مسلح شلیک کند؛ این روحیه دلاوری و غیرت، میهن دوستی و مبارزه با دشمن بیگانه برخاسته از فرهنگ غنی این مردم است.

وی با تأکید بر اینکه تاریخ ایران عزیز مملو از ظلم‌های کشورهای بیگانه نسبت به این ملت رشید و مقاوم بوده است، گفت: قهرمانان ملی ما کسانی بودند که در برابر ظلم استکبار ایستادگی کردند و نامشان جاودانه شد؛ نام‌هایی چون بی‌بی مریم، سردار اسعد بختیاری و علی‌مردان خان با تاریخ منطقه چهارمحال و بختیاری گره خورده است و اینان مصادیقی از مبارزه ملت با ظلم و جور بیگانگان هستند.

پیامِ مشت‌ گره کرده رهبر شهید انقلاب در زمان شهادت

داوری با بیان اینکه امام خمینی (ره) دست این مردم را در مقابله با ظلم استکبار گرفت و همراهی کرد، افزود: رهبر شهید انقلاب با مشت گره کرده به فیض شهادت نائل شدند و این پیام را به ما دادند که در برابر دشمن با مشت‌های گره کرده همچنان به مبارزه ادامه دهیم و هیچگاه تن به ذلت نباید داد؛ این قدرت امامین انقلاب و نظام اسلامی است.

این مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در فرهنگ غیرایرانی و غیراسلامی معنا و مفهوم خاصی ندارد، ادامه داد: ملت ایران آموخته‌اند که از عزیزترین دارایی خود یعنی جان، در راه وطن بگذرند و این باور عمیق در تاریخ انقلاب اسلامی به خوبی برای همگان ثابت شده است.

داوری با اشاره به ماجرای شهادت شهید حججی، گفت: این مدافع شجاع حرم در لحظه شهادت، نور اقتدار و صلابت را بر چهره داشت مصداق این آیه شریفه بود که فرمود: «أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ» (یونس/۶۲).

این نبرد تا پیروزی قطعی ادامه دارد

وی با تأکید بر اینکه همین ملت مقاوم و پابرجا رمز پیروزی ایران در این آوردگاه خطرناک و حساس هستند، گفت: امام شهیدمان تا روزهای پایان عمرشان هم همواره بر این انسجام و وحدت ملی تأکید داشتند؛ ما باید بپذیریم که هیچ کسی جز خودمان محقق کننده آرامش و امنیت کشورمان نخواهد بود و ادعای این یا آن بیگانه یا وطن‌فروش نسبت به کمک به ملت ایران پوچ است.

داوری با تأکید بر اینکه ملت ایران باید این وحدت و همدلی در میدان را حفظ کنند، بیان کرد: کسی که دلداده انگلیس و آمریکا بوده و پرونده خیانت اجدادش در این سرزمین موجود است نمی‌تواند دلسوز این ملت باشد.

وی مردم را بهترین سنگ محک سیاسیون دانست و افزود: سیاسیون اگر می‌خواهند بدانند موضع درستی اتخاذ کردند یا خیر، خود را به قضاوت مردم بسپارند. اکنون حرف مذاکره و سازش را در دل جمعیت مردم مطرح کنید و واکنش آنان را مشاهده کنید. اگر می‌خواهیم به فضل الهی این دست برتر در جنگ را حفظ کنیم و پیروز باشیم باید این وحدت حفظ شود.

داوری در پایان با یادآوری حوادث زیبا در این برهه حساس، اظهار کرد: نیروهای مسلح مقتدر ما سی و هشت روز با تدبیر و اقتدار کامل این جنگ را پیش بردند و به فضل الهی تا هر زمان لازم باشد این نبرد تمدنی با صهیونیسم جهانی و دفاع جانانه را در پرتو استقامت ملی و پشتیبانی این مردم بصیر و فهیم به پیش می‌بریم و به نصرت ختم خواهد شد.