لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت جوی استان تا روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ناپایدار خواهد بود، اظهار کرد: ناپایداری‌ها به شکل افزایش ابر، سرعت وزش بادشدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در برخی از مناطق استان به ویژه روز پنج شنبه رگبار موقت و رعد و برق محتمل است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه روز گذشته در خصوص این ناپایداری‌ها هشدار سطح زرد صادر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار ناپایداری‌ها از امروز سه شنبه تا ۴۸ ساعت پیش رو مناطق شمالی و غربی و به تدریج مرکز، شرق و جنوب استان را در بر خواهد گرفت.

امینی افزود: وقوع این ناپایداری‌ها به ویژه در ساعات عصر و اوایل شب پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییری محسوس ندارد و در این مدت بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۲۱ و هشت درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی ساعات بامداد فردا پیش‌بینی می شود.