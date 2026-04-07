دروغ بافی هالیوودی ترامپ برای پنهان کردن شکست در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد امنیتی ساعتی پیش اطلاعات مهمی از عملیات شکست خورده آمریکا در اصفهان را در اختیار شبکه پرس تی وی گذاشت.

این اطلاعات و شواهد فراوان به دست آمده در خصوص عملیات اخیر دشمن آمریکایی صهیونی در اصفهان از یک شکست سنگین راهبردی آمریکا پرده برداشته است.

تهدید های دیوانه وار ترامپ در ساعات اخیر به دلیل شکست بسیار سنگین او در عملیات اخیر در اصفهان است. عملیات شکست خورده اصفهان پس از عملیات های پر حجم شناسایی هوایی روزهای قبل دشمن انجام شد.

در عملیات های نفوذ و شناسایی روزهای قبل از عملیات اصفهان، آمریکا و احتمالا رژیم صهیونی تعداد زیادی از هواگردهای خود را از دست دادند از جمله حداقل یک هواپیمای A ۱۰ و دو فروند بالگرد بلک هاوک.

ساعت صفر عملیات شکست خورده اصفهان در جلسه ای محرمانه در کاخ سفید زیر نظر شخص رئیس جمهور آمریکا تعیین شد.

اکنون مشخص شده است این عملیات هیچ ارتباطی با عملیات ادعایی نجات خلبان جنگنده ساقط شده نداشت. محل فرود هواپیماهای C ۱۳۰ در نتیجه شناسایی های قبلی، فرودگاهی متروکه در فاصله ای نزدیک به یکی از تاسیسات هسته ای اصفهان انتخاب شد

شواهد نشان می دهد در این عملیات ویژه قرار بود یکی از تاسیسات هسته ای در اصفهان مورد نفوذ و تعرض قرار گیرد. محاسبات غلط آمریکایی ها مبنی بر عدم توانایی دفاع هوایی ایران در مقابله با هواگردهای این عملیات بود.

برخی قرائن نشان میدهد ژنرال های برکنار شده ارتش آمریکا در باره ریسک های سنگین چنین عملیاتی هشدارهای جدی به وزیر جنگ داده بودند، اما به دلیل ضعف دانش نظامی هگست و اصرار ترامپ بر انجام این عملیات، ژنرال های ارتش تنها چند روز قبل از عملیات اصفهان از کار برکنار شدند.

ارسال هواگردهای متعدد برای انجام این عملیات در حالی بود که نیروهای مسلح ایران در هشیاری کامل منتظر رسیدن آنها بودند. در واقع نیروهای ویژه آمریکایی در تله نیروهای مسلح ایران افتادند. نیروهای مسلح ایران شامل نیروهای ارتش، فراجا و سپاه و نیروهای مردمی محلی ابتدا در برابر فرود هواپیمای C۱۳۰ اول که حامل دهها نیروی ویژه کماندو بود واکنش جدی نشان ندادند. شواهد نشان می دهد این هواپیما هنگام فرود در فرودگاه خاکی متروکه تا حدی از باند فرودگاه منحرف شد.

دقایقی بعد هواپیمای دوم C۱۳۰ حامل تجهیزات لازم از جمله خودروهای ویژه و چند فروند بالگرد MH ۶ لیتل بِرد و سایر تجهیزات لازم برای پشتیبانی عملیات به فرودگاه متروکه نزدیک شد.

در این لحظه نیروهای مسلح آماده مستقر در صحنه، هواپیمای دوم را قبل از فرود مورد هدف قرار دادند و فرود عادی این هواپیما به فرود اضطراری تبدیل شد.

همچنین دو فروند بالگرد بلک هاوک هم پس از فرود هواپیمای دوم C۱۳۰ در محل حاضر شدند. در این لحظه بود که هواپیماها، بالگردها و کماندوهای پیاده شده از هواپیمای اول به بهترین سیبل برای نیروهای مسلح ایران تبدیل شدند

پس از اینکه نیروهای ویژه متوجه شدند در تله نیروهای ایرانی افتاده اند، در همان لحظه با تصمیم اتاق وضعیت کاخ سفید، عملیات اصلی نفوذ به سایت هسته ای به عملیات نجات دهها نیروی کماندوی آمریکاییِ زیر آتش ایران تغییر یافت

آمریکایی ها فورا چند فروند هواپیمای کوچکتر دیگر را برای خارج کردن و نجات کماندوهای خود به منطقه فرستادند و به سختی توانستند این افراد را جمع آوری و از مهلکه خارج کنند.

این عملیات نجات که در نتیجه گرفتار شدن نیروهای عمل کننده در دام نیروهای ایرانی انجام شد به قدری با عجله و شتاب صورت گرفت که برخی سربازان و افسران، وسایل همراه خود را در منطقه رها کردند تا جان خود را نجات دهند و از مهلکه بگریزند.

از جمله این شواهد مدارک شناسایی یکی از افسران آمریکایی است که در منطقه رها شده است. پس از جمع آوری کماندوهای آمریکایی و ترک منطقه توسط هواپیماهای نجات، جنگنده های آمریکایی اقدام به ایجاد خط آتشی به شعاع 5 کیلومتر کردند تا از نزدیک شدن نیروهای ایرانی به محل فرود هواپیماهای C۱۳۰ رها شده در فرودگاه متروکه جلوگیری کنند.

همچنین این جنگنده ها اقدام به بمباران سنگین و پرحجم تجهیزات خود کردند تا به دست نیروهای مسلح ایران نیفتد. در این عملیات شکست خورده نیروهای ویژه آمریکا حتی فرصت به پرواز در آوردن بالگردهای ویژه لیتل بِرد را هم پیدا نکردند و برخی از آنها روی زمین و برخی دیگر حتی در داخل هواپیمای C۱۳۰ دوم نابود شدند.

پس از این شکست مفتضحانه و سنگین، شخص ترامپ عجولانه و با آشفتگی اقدام به برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی متعدد کرده تا بر این شکست سرپوش گذاشته و آن را به عنوان عملیات نجات خلبان جا بزند.

شوهای تبلیغاتی ترامپ شکست خورده و وزیر جنگ بی سواد وی که با شیوه ای مانند فیلمهای هالیوودی در حال دروغ بافی درباره این عملیات شکست خورده هستند حتی مورد پذیرش بسیاری از مخاطبان آمریکایی هم قرار نگرفته است.

پیش بینی میشود ترامپ همچنان برای دستاورد سازی دروغین برای اقناع افکار عمومی، عملیات های هالیوودی دیگری را ساخته و پرداخته نماید، اما داستان سرایی و دروغ بافی مکرر او و وزیر جنگش که اعتماد افکار عمومی آمریکا و جهان به وی را به پایین ترین حد ممکن تنزل داده، باعث شده دروغهای گوبلزی او به سختی باور شود.

افکار عمومی آمریکا و جهان سوال می کنند چطور کشوری که نه پدافندی برایش باقی مانده نه ارتش و نیروهای مسلحی، توانسته این تعداد جنگنده و هواگردهای متنوع را ساقط و منهدم نماید و همچنان در حال تکمیل آلبوم انواع مختلف این جنگنده ها و هواپیماها و بالگردها و پهپادهای منهدم شده است؟ شکست سنگین عملیات اصفهان می تواند به عنوان بدترین و مفتضح ترین ناکامی ارتش آمریکا حتی بدتر از عملیات شکست خورده طبس در سال ۱۳۵۹ در تاریخ ثبت شود.

انتظار می رود پس لرزه های سنگین این افتضاح بزرگِ ترامپ نه تنها بر روی سرنوشت جنگ، که بر آینده سیاسی رئیس جمهور قمارباز و نادان آمریکا و حزب وی و صحنه سیاسی آمریکا تا سالها تاثیر بگذارد.