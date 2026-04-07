به گزارش خبرنگار مهر، شهاب محمدی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره وضعیت جایگاه زباله روستای نگل، بازدید میدانی با حضور نمایندگان بخشداری کلاترزان، دهیار، شورای روستا و نماینده شاکیان انجام شد و مشکلات این محل از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پراکندگی زباله‌های سبک مانند نایلون و ظروف یکبار مصرف در اثر وزش باد، باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد مخاطرات برای ساکنان و طبیعت منطقه شده است.

تأثیر شرایط جغرافیایی بر تشدید مشکل

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنندج با اشاره به شرایط منطقه گفت: به دلیل شرایط توپوگرافی، کمبود زمین و وجود معارضات محلی، جایگاه فعلی در موقعیتی قرار گرفته که با وزش بادهای شدید، زباله‌ها به داخل روستا و محیط اطراف منتقل می‌شوند که این امر مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی را برای ساکنان به همراه دارد.

وی تأکید کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی جایگاه زباله و رفع مشکلات موجود، یک ضرورت جدی است.

نگل؛ روستایی با ظرفیت‌های گردشگری

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: روستای نگل به دلیل وجود قرآن تاریخی نگل، طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری، یکی از مناطق هدف گردشگری استان محسوب می‌شود و حفظ سیمای زیست‌محیطی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.