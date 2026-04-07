۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

کاشت نهال، پیوند سبز توانخاهان با یاد شهدای میناب

توانخواهان بهزیستی استان تهران با کاشت نهال در محوطه این سازمان، یاد شهدای گرانقدر مدرسه میناب را گرامی داشتند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران؛ امروز، در یک اقدام زیبا، معنوی و نمادین، محوطه بهزیستی استان تهران شاهد برگزاری مراسم کاشت نهال به یاد شهدای گرانقدر میهن اسلامی بود. این مراسم با حضور پرشور و فعالانه توانخواهان عزیز بهزیستی استان تهران برگزار شد و فضای معنوی و دلنشینی را ایجاد کرد.

این رویداد که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین توسعه فضای سبز و پاسداشت محیط زیست برگزار گردید، با همراهی و مشارکت مستقیم مددجویان و توانخواهان بهزیستی رنگ و بویی خاص به خود گرفت. توانخواهان با دستان خود نهال‌های امید را غرس کردند تا یاد و خاطره شهدای عزیز را برای همیشه سبز و جاودان نگه دارند.

در این آیین پربار، به صورت ویژه و نمادین دو نهال به نام‌های "شهید محمد حسام رئیسی" و "شهیده آتنا رئیسی" نامگذاری شد. این اقدام، ادای احترامی بود به شهدای والامقامی که جان خود را در راه اعتلای ایران عزیز فدا کردند و نمادی از زنده نگه داشتن نام و یاد این عزیزان در دل طبیعت و در محوطه بهزیستی استان تهران خواهد بود.

مسئولین بهزیستی استان تهران ضمن ابراز خرسندی از این حرکت ارزشمند، از مشارکت فعال توانخواهان در این مراسم تقدیر و تشکر کردند. این حرکت نشان داد که توانخواهان نه تنها بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه هستند، بلکه می‌توانند با حضور و مشارکت فعال خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، نقش‌آفرینی کرده و پیام‌های عمیق انسانی و معنوی را منتقل سازند.

در پایان مراسم، شرکت‌کنندگان ابراز امیدواری کردند که این نهال‌ها همچون یاد شهدا، ریشه‌های خود را محکم کرده و سرسبزی و طراوت را به ارمغان آورند و الهام‌بخش همگان برای پاسداشت ارزش‌های متعالی و خدمت به میهن عزیزمان باشند.

محمد رضازاده

