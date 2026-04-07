کاشت نهال، پیوند سبز توانخاهان با یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران؛ امروز، در یک اقدام زیبا، معنوی و نمادین، محوطه بهزیستی استان تهران شاهد برگزاری مراسم کاشت نهال به یاد شهدای گرانقدر میهن اسلامی بود. این مراسم با حضور پرشور و فعالانه توانخواهان عزیز بهزیستی استان تهران برگزار شد و فضای معنوی و دلنشینی را ایجاد کرد.

این رویداد که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین توسعه فضای سبز و پاسداشت محیط زیست برگزار گردید، با همراهی و مشارکت مستقیم مددجویان و توانخواهان بهزیستی رنگ و بویی خاص به خود گرفت. توانخواهان با دستان خود نهال‌های امید را غرس کردند تا یاد و خاطره شهدای عزیز را برای همیشه سبز و جاودان نگه دارند.

در این آیین پربار، به صورت ویژه و نمادین دو نهال به نام‌های "شهید محمد حسام رئیسی" و "شهیده آتنا رئیسی" نامگذاری شد. این اقدام، ادای احترامی بود به شهدای والامقامی که جان خود را در راه اعتلای ایران عزیز فدا کردند و نمادی از زنده نگه داشتن نام و یاد این عزیزان در دل طبیعت و در محوطه بهزیستی استان تهران خواهد بود.

مسئولین بهزیستی استان تهران ضمن ابراز خرسندی از این حرکت ارزشمند، از مشارکت فعال توانخواهان در این مراسم تقدیر و تشکر کردند. این حرکت نشان داد که توانخواهان نه تنها بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه هستند، بلکه می‌توانند با حضور و مشارکت فعال خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، نقش‌آفرینی کرده و پیام‌های عمیق انسانی و معنوی را منتقل سازند.

در پایان مراسم، شرکت‌کنندگان ابراز امیدواری کردند که این نهال‌ها همچون یاد شهدا، ریشه‌های خود را محکم کرده و سرسبزی و طراوت را به ارمغان آورند و الهام‌بخش همگان برای پاسداشت ارزش‌های متعالی و خدمت به میهن عزیزمان باشند.