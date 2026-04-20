۲۴۵ هزار مجوز آنلاین کسب و کار در همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان همدان از رشد چشمگیر فرآیندهای الکترونیکی در صدور مجوزهای کسبوکار خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها ۲۴۵ هزار مجوز به صورت آنلاین برای متقاضیان در استان همدان صادر شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۰۶ هزار درخواست پروانه کسب در سامانه ملی ثبت شده است، افزود: حدود ۸۰ درصد این درخواستها معادل ۲۴۵ هزار مورد به صورت برخط (آنلاین) صادر شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان این میزان استقبال را نشاندهنده اعتماد روزافزون کسبوکارها به خدمات غیرحضوری و رضایت از سرعت بالای فرآیند صدور مجوز دانست.
وی شفافسازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور هر مجوز را از کارکردهای اصلی این سامانه برشمرد و گفت: این درگاه ملی با رفع ابهامها، مسیر راهاندازی کسبوکار را برای متقاضیان هموارتر کرده است.
پیمانی اضافه کرد: ایجاد پنجره واحد ثبت درخواست، امکان رهگیری آنلاین پرونده و بخش ویژه ثبت و پیگیری شکایات از دیگر قابلیتهای مهم این سامانه است.
وی در خصوص پرمتقاضیترین مجوزها در استان همدان بیان کرد: «کارت رانندگی بینشهری» با ۳۰ هزار درخواست در صدر قرار دارد و پس از آن «خیاطی لباس» با ۱۵ هزار و «قالیبافی» با ۱۰ هزار درخواست، بیشترین سهم را در میان صدور مجوزهای کسبوکار در همدان به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان، این آمار را گواهی بر تنوع فعالیتهای اقتصادی و ظرفیتهای اشتغالزایی در بخشهای خدماتی و تولیدی استان دانست.
نظر شما