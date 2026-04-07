۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

نمایندگان آسیایی هم تعیین می‌شوند؛

تکلیف لیگ بیست و پنجم فوتبال روز یکشنبه مشخص خواهد شد

جلسه نهایی مدیران عامل باشگاه ها در خصوص لیگ برتر روز یکشنبه ۲۳ فروردین در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار می شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: پیرو جلسه هم اندیشی وبیناری روز یکشنبه ۱۶ فروردین مدیران عامل باشگاه ها؛ اعلام می شود روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ نیز جلسه نهایی مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری به صورت حضوری در سازمان لیگ در خصوص تصمیم گیری برای برگزاری ادامه مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر قبل از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ یا بعد از آن، برگزار می شود.

در این نشست همچنین در خصوص نحوه معرفی نمایندگان کشورمان برای حضور در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ سطح دو قهرمانان آسیا تصمیم گیری خواهد شد.

