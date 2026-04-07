نبرد سنگین مقاومت لبنان با نظامیان اسرائیلی در شرق بنت جبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رزمندگان مقاومت اسلامی از ظهر امروز درگیر نبردی شدید با نیروهای ارتش اسرائیل در حاشیه شرقی شهر بنت جبیل هستند.
خبرنگار المیادین در جنوب از رصد تحرکات ارتش اسرائیل در عیناتا و عیترون و تلاش برای پیشروی به سمت بنت جبیل خبر داد و اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی هنگام تلاش برای پیشروی به محلههای شرقی بنت جبیل، در کمین مقاومت اسلامی گرفتار شدند. نیروهای اشغالگر تلاش کردند از مثلث التحریر به سمت حاشیه شرقی شهر بنتجبیل پیشروی کنند.
خبرنگار المیادین در جنوب از هدف قرار گرفتن تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در تپههای عیناتا و مارونالراس توسط نیروهای پشتیبانی مقاومت خبر داد.
نیروهای مقاومت، یگانی از نظامیان رژیم صهیونیستی را که بهسوی بنت جبیل پیشروی میکردند، با موشک و گلولههای توپخانهای هدف قرار دادند و سپس با نیروها درگیر شدند.
مقاومت مسیرهای پیشروی و تخلیه نیروهای دشمن به سمت بنت جبیل را هدف قرار دادند مقاومت مسیرهای پیشروی و عقبنشینی اسرائیل بهسوی بنت جبیل را با توپخانه و موشک هدف گرفتند
درگیریها با سلاحهای سبک و نیمهسنگین همزمان با هدف قرار گرفتن با موشک و گلولههای توپخانهای ادامه دارد.
مقاومت اسلامی اعلام کرد که رزمندگان یک تانک مرکاوا را با موشک مستقیم هدف قرار دادند و بهطور قطعی آن را منهدم کردند؛ درگیریها همچنان ادامه دارد.
مقاومت تجمعات ارتش اسرائیل را در تپههای عیناتا و مارونالراس هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی همزمان با درگیریها در شرق شهر بنت جبیل، محل تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک مارونالرأس را هدف قرار داد.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد: مقاومت اسلامی «ارتش اسرائیل» را به کمینی از پیش طراحیشده کشاند و در زمانبندی مورد نظر خود غافلگیر کرد.
همچنین خبرنگار المیادین در جنوب از کمین نیروهای مقاومت در شرق بنت جبیل خبر داد اعلام کرد که شماری از نظامیان اسرائیلی کشته و زخمی شدند.
مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک خودروی نظامی در نُمیرا در منطقه پروژه الطیبه با پهپاد انتحاری و اصابت مستقیم خبر داد.
همچنین مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی را در رشاف و بیتلیف با حملات موشکی هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی اطراف مجتمع موسی عباس، مثلث التحریر در بنت جبیل و تپههای فریز و غدماتا در عیناتا را با موجی از راکتها و گلولههای توپخانه هدف قرار داد.
