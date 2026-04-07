۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

پهپادهای کارآمد حزب الله علیه اشغالگران

منابع صهیونیستی به کارآمد بودن پهپادهای حزب الله اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی گزارش دادند حزب الله لبنان استفاده از نوع جدیدی از پهپادهای کم هزینه با عملکرد بالا را شروع کرده است.

رسانه‌های عبری از جمله سایت گلوبس گزارش دادند حزب الله لبنان استفاده از نوع جدیدی از پهپادهای کم هزینه در عملیات خود در داخل لبنان را شروع کرده است.

هزینه این پهپادها حدود ۵۰۰ دلار است و همین مسئله ساخت آن را آسان می‌کند.

طبق این گزارش، این پهپادها به صورت روزانه برای هدف قرار دادن تانک‌ها و خودروهای زرهی و تجهیزات مهندسی استفاده می‌شوند. این پهپادها عملکرد بالا و قدرت زیادی برای رسیدن به اهداف خود دارند.

