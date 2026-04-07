۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

زخمی شدن ۳۶ نظامی در نبرد با رزمندگان حزب‌الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی با وجود سانسور شدید اخبار مربوط به تلفات این رژیم، به زخمی شدن ۳۶ نظامی خود طی دو روز گذشته در نبرد لبنان اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد: از آغاز جنگ در لبنان (دوم مارس مصادف با ۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون ۴۱۱ نظامی زخمی شده‌اند که حال ۲۷ نفر از آن‌ها وخیم و سطح جراحت ۶۰ نفر نیز متوسط است.

این در حالی است که ساعاتی قبل منابع لبنانی از درگیری شدید میان رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با اشغالگران خبر دادند.

