به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین شهید والامقام خلبان «محمد امینی پور» فردا چهارشنبه در سلسله برگزار می‌شود.

این مراسم فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح از مصلی امام سجاد (ع) به سمت گلزار شهدای الشتر برگزار می‌شود.