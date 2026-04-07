۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

پیکر شهید «محمد امینی پور» فردا در سلسله تشییع می‌شود

پیکر شهید «محمد امینی پور» فردا در سلسله تشییع می‌شود

الشتر - مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید والامقام «محمد امینی پور» فردا چهارشنبه در سلسله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین شهید والامقام خلبان «محمد امینی پور» فردا چهارشنبه در سلسله برگزار می‌شود.

این مراسم فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح از مصلی امام سجاد (ع) به سمت گلزار شهدای الشتر برگزار می‌شود.

