به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر سهشنبه در نشست بررسی فعالیتهای محلات با تأکید بر نقش تعاملات اجتماعی در ارتقای روحیه عمومی جامعه اظهار کرد: در روزهایی که گاهی فضای رسانهای و انتشار برخی اخبار میتواند احساس نگرانی و انزوا را در جامعه افزایش دهد، توجه به زندگی اجتماعی روزمره و حضور در جمعهای سالم بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
وی با اشاره به تأثیر فعالیتهای اجتماعی ساده در کاهش استرسهای روزمره افزود: تجربه نشان داده است که حضور در جمعهای محلی و مشارکت در برنامههای اجتماعی، میتواند به شکل قابل توجهی به بهبود حال عمومی جامعه و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.
گفتوگوهای مثبت در جمعهای محلی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه خانوادهها در این زمینه نقش مهمی دارند، تصریح کرد: خانوادههایی که کودک دارند میتوانند با همراه کردن فرزندان خود در فضاهای اجتماعی و برنامههای محلی، فرصتهای ارزشمندی برای تجربه، یادگیری و تقویت روحیه اجتماعی آنان فراهم کنند. کودکان از طریق حضور در اجتماع میآموزند که زندگی تنها در چارچوب خانه یا فضای مجازی خلاصه نمیشود و ارتباط با دیگران بخش مهمی از رشد و شادی آنهاست.
اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه فضای مجازی گفت: فضای مجازی میتواند در اطلاعرسانی و ایجاد ارتباط مفید باشد، اما هیچگاه جایگزین حضور واقعی در اجتماع نمیشود. گاهی حتی یک قدم زدن ساده در محله یا گفتوگو با همسایگان میتواند حس تعلق اجتماعی و پویایی را در افراد تقویت کند.
وی همچنین بر اهمیت گفتوگوهای مثبت در جمعهای محلی تأکید کرد و گفت: بهتر است در این جمعها از بازگو کردن مداوم اخبار منفی پرهیز کنیم و بیشتر به موضوعاتی بپردازیم که موجب تقویت روحیه و حال خوب در میان اعضای جامعه میشود.
مشارکت در فعالیتهای محلهمحور
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به برگزاری برنامهها و فعالیتهای متنوع در سطح محلهها، غرفهها و موکبها برای خانوادهها و بهویژه کودکان افزود: مشارکت در این برنامهها حتی در حد یک حضور ساده یا یک کمک کوچک، میتواند حس همدلی، مشارکت و مفید بودن را در جامعه تقویت کند و همین اقدامات کوچک در کنار هم به سرمایه اجتماعی بزرگی تبدیل میشوند.
اکبری خاطرنشان کرد: محلهها زمانی پویا و زنده خواهند بود که همسایگان با یکدیگر ارتباط داشته باشند، از حال هم باخبر شوند و با روحیه همدلی و مساوات در کنار یکدیگر قرار گیرند. مشارکت در فعالیتهای محلهمحور و همراهی با رویدادهای اجتماعی نه تنها پیوندهای انسانی را تقویت میکند، بلکه به بهبود حال روحی افراد نیز کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری میتوانیم با انتخابهای کوچک اما آگاهانه، فضای محله و شهر خود را گرمتر و امیدوارتر کنیم و با حضور در کنار یکدیگر، گفتوگوهای مثبت، توجه به کودکان و مشارکت در فعالیتهای جمعی، گامهایی مؤثر در مسیر ساخت جامعهای پرنشاط و همدل برداریم.
