  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

جوانان بوشهری در محکومیت حمله به نیروگاه اتمی تجمع کردند

بوشهر- جمعی از جوانان، ورزشکاران و آحاد مردم انقلابی شهر بوشهر در قالب «پویش ملی زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» حمله به نیروگاه اتمی بوشهر را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این حرکت مردمی، روزی تاریخی برای جوانان ایران و نمادی از تاریخ‌سازی جوان ایرانی در حمایت از زیرساخت‌های حیاتی کشور بود.

در این برنامه که عصر سه‌شنبه برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تشکیل زنجیره انسانی، پیام وحدت، همبستگی و ایستادگی در پاسداری از امنیت و استقلال کشور را به نمایش گذاشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اخیر و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر تداوم راه شهدا و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و انزجار خود را از دشمنان ملت ایران اعلام داشتند.

کد مطلب 6794534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

