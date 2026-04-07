جوانان بوشهری در محکومیت حمله به نیروگاه اتمی تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این حرکت مردمی، روزی تاریخی برای جوانان ایران و نمادی از تاریخسازی جوان ایرانی در حمایت از زیرساختهای حیاتی کشور بود.
در این برنامه که عصر سهشنبه برگزار شد، شرکتکنندگان با تشکیل زنجیره انسانی، پیام وحدت، همبستگی و ایستادگی در پاسداری از امنیت و استقلال کشور را به نمایش گذاشتند.
حاضران همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اخیر و دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر تداوم راه شهدا و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و انزجار خود را از دشمنان ملت ایران اعلام داشتند.
