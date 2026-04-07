حضور میدانی علما و وحدت شیعه و سنی نقطه قوت گلستان در جنگ اخیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورعلی دیلم عصر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی اربعین و گرامیداشت رهبر شهید با اشاره به اقدامات گسترده علما و فعالان فرهنگی استان در جریان تحولات اخیر، اظهار کرد: سنگر نماز جمعه و تریبونهای دینی هیچگاه رها نشده و ارتباط مستمر با علما، ائمه جمعه و بدنه مردمی در سراسر استان برقرار بوده است.
وی افزود: گلستان در این ایام، بهویژه در حوزه رسانه، گفتگو، سخنرانی و حضور میدانی، جز فعالترین استانهای کشور بوده و این فعالیتها در قالب پیامهای تسلیت، محکومیت و بیعت از سوی اقشار مختلف مردم نمود پیدا کرده است.
دیلم با اشاره به صدور فتوای جهاد توسط علمای اهل سنت استان اظهار کرد: این فتوا با امضای ۲۹ نفر از ائمه جمعه و اعضای شورای افتای و بر پایه مستندات فقهی احناف صادر شد که بازتاب گستردهای در سطح کشور و حتی در میان فعالان بینالمللی داشت.
وی ادامه داد: همچنین پاسخ علمی و مستدل علمای گلستان به دانشگاه الازهر، از نظر ادبیات و محتوای عربی، مورد توجه و استقبال محافل بینالمللی قرار گرفت و نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و دینی استان است.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی مسیر طیشده گفت: اکنون باید نقاط قوت و ضعف را برای ادامه مسیر شناسایی کنیم و یکی از محورهای مهم، تقویت حضور علما بهویژه علمای اهل سنت در برنامههای شبانه مردمی است.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر، حضور علما در شهرستانهای مختلف از جمله علیآباد، گمیشان، بندرترکمن، گالیکش، آزادشهر، گنبد و کلاله تقویت شده و در برخی مناطق شاهد همراهی گسترده ۸۰ تا ۱۰۰ نفر از علمای شیعه و سنی در کنار مردم بودهایم.
دیلم با اشاره به حضور پرشور مردم حتی در شرایط نامساعد جوی افزود: مردم گرگان و دیگر شهرها تا ساعات پایانی شب و زیر باران در میدان حضور دارند و این دلدادگی و پیوستگی اجتماعی، نعمتی الهی و سرمایهای ارزشمند برای نظام است.
وی تأکید کرد: حضور مستمر علما در کنار مردم، علاوه بر تقویت روحیه اجتماعی، میتواند به خنثیسازی نگاههای تفرقهافکنانه و مدیریت برخی اختلافنظرها کمک کند.
مدیر مرکز اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه به ظرفیتهای بومی ترکمنصحرا اشاره کرد و گفت: برای پیشبرد برنامههای فرهنگی، نیازی به اقدامات خارج از عرف و سنت منطقه نیست و میتوان از بسترهایی همچون نماز جمعه، محافل قرآنی، ادعیه و سنتهای بومی بهره گرفت.
وی افزود: حتی در نامگذاری برنامهها نیز باید به فرهنگ منطقه توجه شود؛ بهعنوان مثال استفاده از عنوان «ایستگاه صلواتی» بهجای برخی عناوین دیگر، میتواند پذیرش عمومی بیشتری در میان مردم داشته باشد.
دیلم همچنین با اشاره به فعالیت مواکب در شهرهای مختلف استان گفت: با وجود فعالیتهای قابل توجه در بندرترکمن، گنبد و آزادشهر، ضعف در اطلاعرسانی موجب شده این اقدامات بهخوبی دیده نشود که لازم است در مناسبتهایی همچون چهلم، بهصورت هدفمند معرفی و تقویت شوند.
وی بر ضرورت تعامل بیشتر میان فعالان فرهنگی، علما و مدیران اجرایی تأکید کرد و افزود: با همافزایی و توجه به ظرفیتهای بومی، میتوان مسیر تقویت وحدت و حضور مؤثر مردمی را با قدرت بیشتری ادامه داد.
