به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیدلی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد هماهنگی اربعین و گرامیداشت رهبر شهید با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: علیرغم رویکرد صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی، دشمنان با نادیده گرفتن اصول انسانی و حقوق بین‌الملل، جنگی را به کشور تحمیل کردند، اما ملت ایران با انسجام و مقاومت، پاسخ قاطعی به این تجاوز داد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنگ، نمایش اقتدار ایران در برابر قدرت‌های بزرگ بود، افزود: ضربات وارد شده به زیرساخت‌ها و تجهیزات دشمن، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و راهبردی، نشان داد که توان دفاعی کشور فراتر از برآوردهای آنان است.

بیدلی ادامه داد: در کنار این اقتدار نظامی، ناکامی دشمن در ایجاد ناآرامی و اغتشاشات داخلی از دیگر موفقیت‌های مهم بود؛ نه‌تنها اهداف آنان محقق نشد، بلکه شاهد افزایش همبستگی و حضور پررنگ مردم در صحنه‌های مختلف بودیم.

وی با اشاره به برخی ضعف‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: اگرچه اقدامات مؤثری انجام شده، اما در بخش رسانه‌ای نیازمند تقویت بیشتری هستیم تا دستاوردها و واقعیت‌های میدانی به‌درستی برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تبیین شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان همچنین به تحولات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: عدم همراهی برخی قدرت‌های جهانی با سیاست‌های آمریکا در این جنگ، از دیگر نکات قابل توجه بود که نشان‌دهنده تغییر معادلات در سطح بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام چهلم «رهبر شهید» و لزوم برگزاری باشکوه برنامه‌های مرتبط گفت: امروز وظیفه همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف، برگزاری برنامه‌هایی در شأن این مناسبت و تبیین اهداف و آرمان‌های نظام است.

بیدلی با تقدیر از حضور گسترده مردم در برنامه‌های اخیر خاطرنشان کرد: همراهی مردم در شهرها و روستاها، برگزاری مراسم‌های مردمی، راهپیمایی‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و فعالیت مواکب، جلوه‌های زیبایی از همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۸۰ ایستگاه صلواتی و موکب در سطح استان برپا شده که توسط دستگاه‌های دولتی و مردمی اداره می‌شود و نقش مهمی در تقویت روحیه اجتماعی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان با تأکید بر اهمیت حفظ تنوع فرهنگی در استان گفت: گلستان با برخورداری از اقوام مختلف، ظرفیت ارزشمندی در حوزه همزیستی و وحدت دارد و لازم است در برگزاری مراسم‌ها، از آداب، رسوم و پوشش‌های محلی استفاده شود تا این تنوع به‌عنوان یک فرصت تقویت شود.

وی اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌رو با محوریت حضور میدانی مردم در فضاهای عمومی برگزار خواهد شد و در کنار آن، مراسم‌های مذهبی در مساجد نیز تداوم خواهد داشت، اما تأکید اصلی بر حضور در صحنه و نمایش وحدت ملی است.

بیدلی همچنین با اشاره به جنایات اخیر دشمن، به حادثه شهادت دانش‌آموزان در میناب اشاره کرد و گفت: این اقدامات، مظلومیت ملت ایران و بی‌توجهی دشمنان به اصول انسانی را بیش از پیش آشکار کرد و لازم است بزرگداشت این شهدا در برنامه‌های پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه در شرایط کنونی اظهار کرد: هر فرد به اندازه توان خود می‌تواند در این مسیر ایفای نقش کند؛ از حضور در میدان گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی، و امید است پس از عبور از این مقطع، بتوانیم پاسخ شایسته‌ای به وجدان خود، افکار عمومی و آرمان‌های نظام ارائه دهیم.