اصحابی: علمای اهل سنت گلستان از آغاز جنگ در میدان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصحابی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد هماهنگی اربعین و گرامیداشت رهبر شهید در جمع علما و فعالان فرهنگی استان با تبریک سال نو و آرزوی پیروزی برای امت اسلامی، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر، علمای شیعه و به‌ویژه اهل سنت استان گلستان با بصیرت و احساس مسئولیت، حضوری فعال و مؤثر در میدان داشتند.

وی با اشاره به بیانیه علمای اهل سنت در پاسخ به دانشگاه الازهر افزود: این بیانیه که حتی پیش از برخی نهادهای بین‌المللی منتشر شد، از نظر محتوا و جامعیت، اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده هوشیاری و آمادگی همیشگی علمای استان بود.

اصحابی ادامه داد: در جریان این ایام، برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی با مشارکت گسترده مردم و علما، جلوه‌ای از همدلی و همراهی اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها توسط برادران اهل سنت مدیریت و اجرا شد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های قابل توجهی برای این خدمات مردمی صرف شده است، گفت: با وجود محدودیت‌ها، مردم و خیرین با تمام توان پای کار آمدند و این روحیه ایثار و مشارکت، قابل تقدیر است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در گلستان همچنین با تأکید بر اهمیت حضور علما در صحنه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: حضور روحانیون در اجتماعات مردمی، تأثیرگذاری ویژه‌ای دارد و می‌تواند به تقویت روحیه عمومی و تبیین درست مسائل کمک کند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین و روشنگری هستیم و علما، به‌ویژه در مناطق اهل سنت، نقش کلیدی در این مسیر دارند.

اصحابی با اشاره به برگزاری مراسم‌های مرتبط با چهلم «رهبر شهید» گفت: این برنامه‌ها باید با شکوه و در شأن مقام معظم رهبری و شهدای این مسیر برگزار شود و حضور گسترده مردم و علما در این مراسم‌ها، نشانه‌ای از وفاداری به آرمان‌های نظام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حج پرداخت و اظهار کرد: حج به‌عنوان یک واجب شرعی، باید در هر شرایطی برگزار شود و سازمان حج و زیارت نیز در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم است؛ تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی امنیت ملی است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در گلستان تأکید کرد: با وجود برخی فضاسازی‌ها، روند ثبت‌نام و برنامه‌ریزی کاروان‌ها در حال انجام است و در صورت فراهم بودن شرایط، این فریضه الهی برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در شرایط کنونی گفت: امروز مهم‌ترین راهبرد، تقویت همبستگی میان شیعه و سنی و پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است؛ چراکه دشمن به‌دنبال ایجاد تفرقه است.

اصحابی با تأکید بر آمادگی مجموعه بعثه برای همکاری در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: همه ظرفیت‌ها باید برای برگزاری برنامه‌هایی در شأن نظام، مقام معظم رهبری و شهدای اخیر به‌کار گرفته شود و در این مسیر، همراهی علما و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.