وقوع چند انفجار در جزیره کیش و تکذیب حمله به تأسیسات آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره کیش بامداد سه شنبه شاهد وقوع چندین انفجار پیاپی بود که بررسیهای اولیه نشان میدهد حمله دشمن به محدوده بندرگاه بوده است.
بلافاصله بعد از حملات، نیروهای آتش نشانی و امدادی برای مدیریت صحنه در محل حاضر شدهاند.
تاکنون هیچ مقام رسمی درباره منشأ این انفجارها، میزان خسارات یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکرده و پیگیریها از مراجع ذیصلاح ادامه دارد.
از سویی دیگر در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر حمله به تأسیسات آب و برق کیش، بررسیها نشان میدهد این ادعاها صحت ندارد و هیچگونه آسیبی به زیرساختهای آب و برق جزیره وارد نشده است و خدمات این دو بخش بدون هیچگونه اختلال در حال ارائه است.
از شهروندان و ساکنان جزیره درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محلهای حادثه و مناطق حساس خودداری کرده و اخبار مربوط به تحولات را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند تا از انتشار شایعات و ایجاد نگرانی بیمورد جلوگیری شود.
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