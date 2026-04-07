  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

واکنش پیمان معادی به حمله علیه ایران

واکنش پیمان معادی به حمله علیه ایران

پیمان معادی بازیگر سینما در فضای مجازی نسبت به حمله به ایران و شهادت دانش‌آموزان میناب واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان معادی بازیگر سینما در صفحه مجازی خود با انتشار عکسی از دانش‌آموزان میناب نسبت به این فاجعه جنگی واکنش نشان داد.

وی همچنین ویدیویی از انتقاد تند نماینده پارلمان اروپا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه ایران را بازنشر کرد.

کد مطلب 6794619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها