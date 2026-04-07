به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلم و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب که در حمله آمریکایی - صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» در ساعات اولیه حمله، مظلومانه و بی‌گناه به شهادت رسیدند، بعدازظهر روز دوشنبه هجدهم فروردین مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در ابتدای این برنامه گروه سرود «شیعه حیدر» به اجرای چند قطعه ملی میهنی پرداخت.

امیرعباس رضایی از هنرمندان نوجوان هم قبل از شروع رسمی برنامه اشعاری حماسی را در مدح میهن و چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله خامنه ای و دانش آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب قرائت کرد.

امیرحسین سرلک قاری نوجوان شرکت کننده در برنامه قرآنی «محفل ستاره‌ها» هم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید ثواب تلاوت این آیات مبارکه را به شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب تقدیم کرد.

پس از قرائت کلام الله مجید احمد ابوالقاسمی قاری قرآن و داور برنامه «محفل»، حجت الاسلام سید کاظم روح‌بخش دیگر داور برنامه روی صحنه آمد.

حجت الاسلام روح بخش گفت: این تجمع قطعا یک تجمع تاریخی است که تا ابد در تاریخ کشورمان باقی می ماند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: اگر من و شما پشت این نیمکت ها زیر آوار باشیم و از شهدای میناب چیزی یاد بگیریم این است که خدا می فرماید من به یاری شما بنده ها نیاز دارم این همانی است که در قرآن نیز اشاره شده و می فرماید «برای کار خدا محکم بایستید» تا راه بچه های میناب ادامه پیدا کند. تمام دنیا حسرت مردم ایران را می خورند و اینکه هر اتفاقی بیفتد این مردم را در هیچ جای تاریخ نمی توان یافت.

وی افزود: شما کودکان و نوجوانان امروز در کف خیابان ها و تجمع ها موثر هستید یا حتی می توانید در حوزه پشتیبانی از رزمندگان در حمایت خدا همراه باشید.

ابوالقاسمی هم در ادامه صحبت های روح بخش بیان کرد: امروز به دنیا ثابت می کنیم که در این جنگ رمضان با چه جنایتکارانی طرف هستیم که ۱۶۸ کودک را بی گناه به شهادت رساندند و اگر سال‌ها زحمت می کشیدیم که چهره رژیم کودک کش صیهونیستی و آمریکا را نشان بدهیم از این صادقانه تر نمی شد. کودکانی که هنوز خوراکی زنگ تفریح مدرسه در کیفشان بود و نمی دانستند به کدامین گناه کشته شدند. آنها داشتند درس می خواندند تا بهترین فرزند برای مادران و پدرانشان باشند.

در این بخش از برنامه بود که نماهنگ محبوب «بزن که خوب می زنی» مهدی رسولی توسط جمع حاضر در برنامه با مطلع حیدر حیدر فریاد زده شد.

محمد اسداللهی از نوحه خوانان و خوانندگان شناخته شده برای نسل نوجوان کشورمان هم در ادامه مراسم چند قطعه از آثار حماسی خود را با همراهی مردم اجرا کرد.

وی تصریح کرد: ما نزدیک پیروزی هستیم و امیدوارم مردم عزیزمان تا آخر میدان بمانند.

پس از صحبت های داوران «محفل ستاره ها» که حامد مدرس یکی از مجریان مراسم بود، احسان مهدی دیگر مجری برنامه وارد صحنه شد و اجرای بخشی دیگر از برنامه را به عهده گرفت.

مجید مجیدی کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که سابقه تولید آثاری در حوزه کودک و نوجوان دارد نیز در این ویژه برنامه گفت: خیلی مفتخرم که در محفل مردمی هستم که این روزها حماسه آفریدند و حضورشان کمتر از حضور در خط مقدم جبهه نیست. هر چند امروز همه ایران خط مقدم جبهه شده اند اما ما شاهدیم مردم با دلاوری حضور دارند. امروز هم به یاد شهدای میناب دور هم جمع شدیم که قطعا تلافی خون آنها گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: امیدوارم روزی در محافل جهانی به صورت واقعی حرکت جنایتکارانه دشمن محکوم شود و نگذاریم خون این فرشته ها پایمال شود. حضور شما واقعا پشتوانه است و حتم دارم دنیا بر شجاعت شما سر تعظیم فرود می آورد. من یقین دارم پیروزی نهایی میدان ما هستیم. خدایا تو شاهد باش که در ماه مهمانی خدا دشمن حرمت را نگه نداشت اما ما یقین داریم قطعا انتقام گرفته می شود.

این کارگردان سینما تصریح کرد: در روز اول گفتند به کمک ایران آمدند اما دیدیم که خانه های مسکونی را هم زدند . آنها اکنون عصبانی هستند چون شما شبانه روز از ایران و رزمندگان دفاع کردید که خود من در حیرت این وحدت هستم . ما امروز بیش از هر چیزی نیازمند هم دلی و وحدت هستیم و من شک ندارم با همین وحدت پیروزی نزدیک است.

در ادامه مراسم که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رسانه ملی برگزار شد گروه اجرایی برنامه تلویزیونی «عروسک خانه» با هنرمندی سارا روستاپور (خاله سارا ) و برخی دیگر از هنرمندان این پروژه قطعات نمایشی را با شخصیت محبوب «گودرز» پیش روی مخاطبان قرار دادند.

دعوت از کودکان و نوجوانان برای شرکت در پویش «نهال امید» در قالب کاشت نهال درخت میوه به یاد همه شهدای کودک و نوجوان و اجرای سرود «ای ایران» محتوای اصلی این بخش از برنامه را تشکیل می داد.

روستا پور حین اجرای برنامه خود بود که با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب گفت: ما این بچه ها را فراموش نمی کنیم ما به خدا ایمان داریم و اطمینان داریم این روزهای جنگ تمام شود. ‌ای کاش چنین می شد تا وقتی جنگ می شود همه بچه های دنیا به آسمان منتقل شوند و بعد از پایان جنگ دوباره به زمین برگردند. خدا شاهد است که در این مدت لحظه ای نبوده که یاد این بچه های مظلوم نباشم و حال پدر و مادران عزیز را درک نکنم.

در ادامه این برنامه نماهنگ «میناب میهن» به مناسبت چهلمین روز شهادت دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» میناب پخش شد.

گلپور از نوجوانان شرکت کننده برنامه تلویزیونی «محفل ستاره‌ها» در این بخش از برنامه با همراهی احمد ابوالقاسمی آئین فاتحه خوانی و دعای فرج امام زمان (عج) را قرائت کردند.

اجرای سرود «اینجا ایرانه» توسط گروه سرود دختران «احسان» نیز بخش دیگری از برنامه بود.