به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهدا و دانش آموزان مدرسه میناب عصر امروز سهشنبه ۱۸ فروردین در خانه سینما شماره ۲ (ساختمان وصال) برگزار شد. این مراسم با اجرای دمامزنی آغاز و در پایان سینماگران به یاد شهدای دانشآموز شمع روشن کردند.
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، نیکنام حسینیپور، مهدی جعفری، حامد شکیبانیا، سعید رشتیان، حسین باشه آهنگر، شکرخدا گودرزی، محمد فرشته نژاد، علیرضا نجف زاده، فرهاد توحیدی، آناهید آباد، محمدمهدی عسگرپور، حجت قاسم زاده، حامد جعفری، سالار اردستانی، درنا مدنی، مسعود نجفی، حبیب ایل بیگی، علی لقمانی، ارد زند، خسرو امیرصادقی، سید جمال ساداتیان، علیرضا رضاداد، غلامرضا موسوی، حسن آقاکریمی، فرزین محدث، سحر غمخوار، دانش اقباشاوی، علی روئین تن، سیروس همتی، مرتضی رزاق کریمی، محمد طیب و … از جمله حاضران این مراسم بودند.
حامد شکیبانیا مستندساز و رئیس انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند در ابتدای مراسم عنوان کرد: این مراسم به مناسبت همدلی با قربانیان مدرسه میناب و برای ابراز همدلی و همراهی با مردم کشورمان برگزار میشود؛ مردمی که همچنان در صف مقدم ایستادهاند.
وی سپس با خوانش شعری از هادی مومنی به نام «ایران در آتش» تصریح کرد: هنرمندان این روزها به بچههای هلال احمر، آتش نشانی، کادر درمان و … سر میزنند. خوشبختانه صدای این گروه مرجع این روزها بلند است و حضور پررنگی دارند. عدهای هم خاموش هستند که حتما دلایل موجهی برای خودشان دارند.
وطن ققنوسوار از دل خاکستر بلند میشود
در ادامه مراسم همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما روی صحنه آمد و با اشاره به تمدن ایرانی گفت: تمدن بدون آنکه متوجه شویم در خون ما جریان دارد و این تمدن با نابودی پتروشیمی، برق و … از بین نمیرود. این وطن ققنوسوار دوباره از دل خاکستر سربر میآورد و جوجههای ققنوس از دل خاک متولد میشوند.
وی با اشاره به جمله معروف «درس امروز: وطن»، گفت: این جمله برای خود من بزرگترین تجربه این ۴۰ روز بوده است. جدای از تمام اختلافات و نقدهایی که به دولت وجود دارد هدف اصلی ما امروز وطن است. این گربه (ایران) همواره حفظ خواهد شد همانطور که ایران در طول تاریخ حفظ شده است.
محمد فرشتهنژاد آهنگساز سینما نیز بیان کرد: من به نمایندگی از دوستانم که برای سینما کار موسیقی میکنند اینجا هستم. ۱۱ اسفند در بدترین شرایط ممکن این آهنگ را با گریه ساختم و نمیدانم چگونه به دست بچههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسید و آنها انیمیشن این آهنگ را ساختند که اکنون دنیانوردی میکند.
در ادامه شکرخدا گودرزی کارگردان تئاتر به اجرای شاهنامهخوانی پرداخت.
خودی و غیرخودی را کنار بگذاریم
سپس محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما عنوان کرد: امروز به بهانه چهلمین روز تجاوز به کشورمان دور هم جمع شدهایم. چهل روز پیش وحوشی که برای گسترش آزادی به کشور ما حمله کردند، جنایاتی را رقم زدند و جان پاک تعدادی از عزیزان ما را گرفتند. امروز مشخصا درباره شهدای مدرسه میناب صحبت میکنیم که هرکدام از آنها سرمایههای این مملکت بودند که متاسفانه از دست رفتند.
وی درباره سکوت برخی تصریح کرد: در این ایام، درباره برخی موضوعات سخن میگویند مانند حضور هنرمندان و به طور کلی به نوع ارتباط آنان با جامعه. این مسئله موضوع جدیدی نیست و متأسفانه از سالهایی نهچندان دور، مفهوم «خودی و غیرخودی» در این مملکت گسترش یافت؛ بهگونهای که به محض مواجهه با هر رویدادی، میشماردند که برخی از این دوستان کجا هستند. متاسفانه این فضا بر ضد برخی تئوریهایی عمل کرد که خود رسانهها دنبال آن بودند. در این باره تلویزیون را مثال میزنم که در این سالها در این حوزه نقش بسیار مخربی ایفا کرد.
عسگرپور اظهار کرد: امروز باید بر مفهومی مشترک تأکید کنیم که وطن و عشق به وطن است و این مفهوم نباید فراموش شود. این وطن قدمتی دارد که ازبین رفتنی نیست و روشن است که نقطه اشتراک همه ما، همین وطن است که اتفاقاً مزیت اصلی ما همین جا است.
هیچوقت دیر نیست
رئیس هیئت رئیسه خانه سینما بیان کرد: در فرهنگ شیعی در روز عاشورا، امام حسین (ع) تا آخرین لحظه به دنبال جذب یاران مخالف به جبهه خود بود. همین اواخر در تلویزیون برخی همکاران ما گفتند که دیگر دیر شده است گویی بازی مافیا را با واقعیت اشتباه گرفتهاند. هیچوقت دیر نشده است. سکوت بسیاری از هنرمندان ما در این شرایط دلیل دارد، حضورشان دلیلی دارد و حتی نوع و اندازه سخن گفتنشان در برخی مواقع دلیل خاص خود را دارد. بیایید اینقدر برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نکنیم. به هر حال، ممکن است برخی رویکرد متفاوتی انتخاب کرده باشند.
دشمن روی واقعی خود را نشان داده است
وی تاکید کرد: دشمن ما روز اول از آزادی سخن گفت و امروز میگوید که زیرساخت میزنم. شاید هم فردا بخواهد از بمب اتمش رونمایی کند. شر دشمن تمامی ندارد و با این مصائبی که برایمان رخ داده، باید به نقطهای مشترک برسیم. طرح اساسی ما، همان مزیت اساسیمان در حوزه تمدنی، باید کار خود را انجام دهد. به نظر من، انجام هم میدهد. امروز مردم ما بسیار نسبت به ۲ ماه پیش متفاوتاند و هنرمندان نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین فکر میکنم در این شرایط دشمن خود واقعیاش را نشان داده و ما نیز خودِ واقعیمان را نشان میدهیم. خود واقعی ما آن تمدن ایرانیست که از بین رفتنی نیست و قدمتی اساسی دارد پس باید امیدوار بود.
وی با انتقاد از برخی بازیگران متذکر شد: در این شرایط برخی دوستان بازیگر ما نیز از تریبونهای مختلف مدام میگویند که چرا بازیگران چهره سکوت کردهاند؟ دیگر دیر شده است و … شاید این افراد فکر میکنند فردای جنگ به آنها نقش اول پیشنهاد میکنند درحالی که اینگونه نیست و اگر فضا آرام شود برای کار کردن دوباره به چهرهها نیاز داریم.
عسگرپور در پایان با انتقاد از برخی رسانهها گفت: برخی رسانهها انگیزههای متفاوتی دارند؛ در طول این سالها نیز نشان دادهاند که چندان خدمتگزار نیستند و مدام به دوقطبیها دامن میزنند. خودمان باید مراقب این اتفاقات باشیم زیرا ایران برای ما است و حتما در این جنگ پیروز خواهیم شد.
ایران تنها کشوری است که مقابل تجسم شر مطلق ایستاد
سپس فرهاد توحیدی نویسنده و مشاور مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: میدانیم که داستان و ادبیات همواره بر پایه تضاد و تعارض استوار بوده است. در داستانهای کلاسیک، پیشبرنده نیروی داستانی، تضاد میان خیر و شر است. دوستانی که امروز در اینجا سخن گفتند، بنمایه کلامشان در باب «ابتذال شر» بود. در داستانهای کلاسیک هم ما همواره با ۲ نیرو سروکار داریم:نیروی خیر و نیروی شر، یا به اصطلاح، قهرمان و ضدقهرمان.
این نویسنده بیان کرد: ما هر روز از طریق رسانهها با مصادیق شر مواجه میشویم مانند حوادث جنایی، جنگها، ثروتاندوزی مسلحانه. به میانجی رسانهها با شر روبهرو میشویم، هرچند شاید کمتر در زندگی خود آن را به طور مستقیم تجربه کرده باشیم اما شر وقتی قابل تعریف است که آن را در زندگی روزمره نیز تجربه کنیم. درواقع ما در جهانی زندگی میکنیم که حماقت، پیروز همه میدانهاست.
توحیدی تاکید کرد: همه میدانیم که این تمدن از چه راههای سختی گذشته است و میدانیم که از این پیچ نیز خواهیم گذشت. اما آن مصداق شر مطلق (ترامپ)، آن ضدقهرمان جهانی، کسی که امروز شاید بهترین نمونه و مصداق باشد برای یک شخصیت داستانی، جز افشای خودش کاری انجام نداده است. او جنگ را آشکار، صفبندیها را عریان و جهان را بیدار کرد. اگر تمدن ایران یک کار کرده باشد، همان بیدارگری جهانی است. آن صحنهها از یاد رفتنی نیست و تنها ملتی که در مقابل این تجسمِ شرِّ مطلق ایستاد؛ ملت ایران است.
وی در پایان متذکر شد: امیدوارم مانند فیلمهای کلاسیک این روزها نیز با پایان خوش و با پیروزی قهرمان برای ایران به پایان برسد.
