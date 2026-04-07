دلنوشته بهرام رادان برای ایران؛ خون تک تک فرزندان دلیر در پای سرو میهن

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رادان بازیگر سینما در متنی که به روزهای جنگ تحمیلی کشور اشاره دارد از احساسات خود و همچنین جنایتی که علیه کشور صورت گرفته نوشته است.

وی در این یادداشت آورده است:

«احساس توامان، خشم، نگرانی، استیصال دلهره و بالاتر از همه غرور مهمان دائمی فکر و ذهنم بود در چهل شبانه روز گذشته.

جدا از این سعی کردم با دوستان غیرهمفکرم بحث نکنم، بگذریم از چند فامیل نزدیک که دیگه شاید گذرمان هم به یکدیگر نیفته، طبیعی است سال‌ها در این سرزمین زیست نکردند و نمی دانند خیلی مسائل را.

همه ما می دانیم که میزان غم و بلای تحمیل شده بر این مردم و این مرز و بوم برای از پا درآوردن و تکه تکه شدن هر ملتی هزاران بار کافی است اما ایران این نام همیشه جاویدان باز هم از خاکستر خود برخواهد خواست [خاست] و خون تک تک فرزندان دلیرش در پای سرو میهن، بالاخره آسمان آن را آبی خواهد کرد»