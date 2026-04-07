۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

هوتن شکیبا: حمله به زیرساخت‌های ایران جنایت جنگی است

هوتن شکیبا بازیگر سینما نسبت به کشتار مردم غیرنظامی و کودکان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوتن شکیبا بازیگر سینما و تئاتر با انتشار عکسی در فضای مجازی نسبت به کشتار مردم غیر نظامی و تهدیدهای آمریکا واکنش نشان داد.

متن تصویر منتشر شده از وی بدین شرح است:

«مواد ۵۱ و ۵۴ کنواسیون، حملات رندوم به مردم غیر نظامی، از بین بردن زیر ساخت های حیاتی، مواد غذایی، آب و سایر مواد که برای بقا نیاز است را غیرقانونی می‌داند.

حملات زندوم شامل حمله مستقیم به اهداف غیر نظامی همچنین استفاده از فناوری هایی مانند سلاح های بیولوژیکی، سلاح های هسته ای و مین‌های زمینی که دامنه تخریب آن محدود نیست، می شود.

جنگ تمام عیاری که بین اهداف غیر نظامی و نظامی تمایز قائل نیست یک جنایت جنگی محسوب می شود.

پروتکل یک الحاقی کنوانسیون ژنو

یادداشت یک وطن دوست

تا ابد ایرانم تا ابد مینابم.»

این بازیگر همچنین در کپشن پست خود نوشت: «اگر اگر اگر پست بشه احتمالا زمانی که این پیام را می‌خوانید، دسترسی تا مدتی نامعلوم ممکن نشه مثل ۴۰ روز گذشته!

تنها امیدم اینه که برای کودکان ایران عزیزم و کل دنیا آینده بهتر باشه. هر کودکی با هر نژادی با هر زبانی با هر مذهبی و با هر عقیده‌ای.

آمین.»

ندا زنگینه

