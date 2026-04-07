۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

چین: اقدامات غیر قانونی آمریکا و اسرائیل عامل اختلال در تنگه هرمز است

نماینده چین اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی را علت اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فو تسونگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و قواعد بین‌المللی توصیف کرد.

وی در جلسه شورای امنیت با موضوع تنگه هرمز تاکید کرد : حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی است.

چین اعلام کرد: با حملات ایران به کشورهای خلیج فارس موافق نیست و از محاصره تنگه هرمز نیز حمایت نمی‌کند.

به گفته نماینده چین، پیش‌نویس قطعنامه مطرح‌شده به ریشه‌های اصلی و اساسی بحران به‌صورت متوازن و عینی نپرداخته است.

وی تأکید کرد: علت اصلی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.
چین از آمریکا و اسرائیل خواست فوراً به اقدامات نظامی غیرقانونی خود پایان دهند.

    • احمد IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      چندنفربه یه نفر،نامردای خدانشناس؟!حیف لفظ حیوان روبه ترامپ بزدل نسبت دادن.دنیا شاهدباشه ایران به تنهایی بادهها کشورمی جنگه وباغیرت وشهامتی که درمردم ورزمندگان ایرانی سراغ دارم مطمئنم که درنهایت ایران برهمه این کشورهای ترسو پیروزمیشه.اما تاریخ وملت ایران این روزها واین نامردی های حکام کشورهای متخاصم رو ازیادنمیبره.
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید از منطقه ما برود.

