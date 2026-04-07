چین: اقدامات غیر قانونی آمریکا و اسرائیل عامل اختلال در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، «فو تسونگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و قواعد بین‌المللی توصیف کرد.

وی در جلسه شورای امنیت با موضوع تنگه هرمز تاکید کرد : حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی است.

چین اعلام کرد: با حملات ایران به کشورهای خلیج فارس موافق نیست و از محاصره تنگه هرمز نیز حمایت نمی‌کند.

به گفته نماینده چین، پیش‌نویس قطعنامه مطرح‌شده به ریشه‌های اصلی و اساسی بحران به‌صورت متوازن و عینی نپرداخته است.

وی تأکید کرد: علت اصلی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

چین از آمریکا و اسرائیل خواست فوراً به اقدامات نظامی غیرقانونی خود پایان دهند.