چین: اقدامات غیر قانونی آمریکا و اسرائیل عامل اختلال در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، «فو تسونگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و قواعد بینالمللی توصیف کرد.
وی در جلسه شورای امنیت با موضوع تنگه هرمز تاکید کرد : حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بینالمللی است.
چین اعلام کرد: با حملات ایران به کشورهای خلیج فارس موافق نیست و از محاصره تنگه هرمز نیز حمایت نمیکند.
به گفته نماینده چین، پیشنویس قطعنامه مطرحشده به ریشههای اصلی و اساسی بحران بهصورت متوازن و عینی نپرداخته است.
وی تأکید کرد: علت اصلی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.
چین از آمریکا و اسرائیل خواست فوراً به اقدامات نظامی غیرقانونی خود پایان دهند.
