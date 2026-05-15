پکن: تضمین ثبات در خلیج فارس مهم است؛ پیامدهای جدی جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد: روابط اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا برای هر دو طرف سودمند است. دو کشور به توافقات مهمی در زمینه‌ های تجاری و صنعتی (در جریان سفر ترامپ به پکن و دیدار با شی جین پینگ) دست یافتند.

پکن در ادامه اضافه کرد: ما آماده‌ایم تا با همه طرف‌ ها برای تضمین امنیت انرژی جهانی و ثبات زنجیره‌ های تأمین همکاری کنیم. نکته مهم، تضمین ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه (غرب آسیا) است. جنگ علیه ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران) باعث ایجاد فجایعی در منطقه شده و پیامدهای جدی دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین سپس اضافه کرد: باید هر چه سریع تر راهی برای خروج از جنگ در ایران پیدا کنیم. ما نباید فرصت رسیدن به مذاکراتی را که به جنگ در ایران پایان می‌ دهد و تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند، از دست بدهیم. گفتگو و مذاکره راه مناسب برای پایان دادن به جنگ در ایران است.

در حالی پکن از پیگیری مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.