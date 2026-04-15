چین بر صیانت ایران از حاکمیت، امنیت و عزت ملی خود تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: وزیر امور خارجه چین (وانگ یی) با همتای ایرانی خود (سید عباس عراقچی) به صورت تلفنی تبادل نظر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه چین در این بیانیه اعلام کرد: وانگ یی با همتای ایرانی خود آخرین تحولات مذاکرات با آمریکا و گام‌ های بعدی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: وانگ یی (در رایزنی تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران) بر حمایت پکن از تهران در صیانت از حاکمیت، امنیت و عزت ملی خود تأکید کرد.