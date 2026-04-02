منبع اصلی ناامنی، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، له هوآی ترونگ وزیر امورخارجه ویتنام در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امورخارجه ویتنام با اشاره به پیام تسلیت رئیس جمهور کشورش در پی شهادت مقام معظم رهبری،‌ مراتب تسلیت و همدردی دولت و مردم ویتنام را به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از مقام‌های ارشد و شهروندان ایرانی ابراز داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از پیام‌های همدردی دولت ویتنام، همتای ویتنامی را در جریان جنایات جنگی ارتکابی متجاوزان و نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به‌ویژه حمله به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، اماکن تاریخی و فرهنگی، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و تولیدی و نیز مناطق مسکونی قرار داد و تصریح کرد: تنها در یک مورد در حمله جنایتکارانه متجاوزان به مدرسه‌ای در شهر میناب، حدود ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم شهید شدند.

وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم دفاع ایران در مقابل متجاوزان، از جمله پایگاه‌ها و امکانات نظامی آنها مستقر در قلمرو کشورهای منطقه، تاکید و تصریح کرد: دلیل عملیات دفاعی ایران در منطقه، استفاده آمریکا از قلمرو و پایگاه‌ها و تاسیسات مستقر در این کشورها برای انجام جنگ غیرقانونی علیه ایران است و عملیات دفاعی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است و نباید به عنوان نقض حاکمیت کشورهای میزبان تلقی شود.

عراقچی با تاکید بر اینکه منبع اصلی ناامنی تحمیلی بر خلیج فارس و تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، افزود: این آبراهه بر روی شناورهای طرف‌های دخیل در تجاوز نظامی علیه ایران بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل و به منظور جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان از تنگه هرمز برای اجرای حملات غیرقانونی علیه ایران بسته است. در عین حال تردد شناورهای متعلق به سایر کشورها با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایرانی در حال انجام است.

وزیر امور خارجه ویتنام با اشاره به تجربه تاریخی دفاع مردم ویتنام از کشور خود در مقابل متجاوزان و اشغالگران، بر ضرورت احترام به استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها و پایبندی به موازین و حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تاکید کرد و توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور را مردود دانست.

له هوآی ترونگ با ابراز نگرانی از پیامدهای ناشی از تداوم جنگ در منطقه، اظهار امیدواری کرد هرچه سریع‌تر صلح و ثبات در منطقه برقرار شود.