۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

عراقچی: اخلال در تنگه هرمز ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی است

وزیر امور خارجه گفت: اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در خصوص آخرین تحولات منطقه و تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تحولات لبنان گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به واسطه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مسئولیت سازمان ملل و شخص دبیر کل برای محکوم‌کردن قاطع و صریح این تجاوز و مؤاخذه متجاوزان وفق فصل هفتم منشور را یادآور شد.

عراقچی خواستار توجه جامعه جهانی به منبع اصلی ناامنی تحمیل‌شده بر منطقه و تنگه هرمز، یعنی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و تصریح کرد: وضعیت تنگه هرمز را نمی‌توان بدون توجه به وضعیت کلی منطقه مد نظر قرار داد، چرا که اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و هر کشور یا نهاد بین‌المللی که دغدغه صلح و امنیت دارد باید مسئولانه و بدون مماشات، جنایات این دو رژیم را محکوم کرده و خواستار توقف تجاوز نظامی آنها علیه ملت ایران شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشتار صدها نفر از مردم این کشور تاکید کرد: ادامه اهمال و بی‌تفاوتی در قبال قانون‌شکنی‌های مجرمانه اسرائیل در فلسطین اشغالی و علیه کشورهای منطقه، صرفا موجب گسترش دایره تجاوزگری این رژیم و ناامن‌شدن فزاینده منطقه و جهان خواهد شد.

در این تماس تلفنی، دبیر کل سازمان ملل دیدگاه‌های خود را در رابطه با وضعیت منطقه خلیج فارس، منطقه غرب آسیا و امنیت دریانوردی بیان کرد.

