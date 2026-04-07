ظفرقندی: کمبود دارو وتجهیزات بهداشتی و درمانی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی روز سه شنبه در سی و نهمین روز جنگ، در سفر به شهرستان خدابنده، با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده در شهرستان خدابنده، پیشرفت این طرح را مثبت ارزیابی کرد و از تمامی مسئولان و دستاندرکاران این حوزه قدردانی نمود.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط کنونی و احتمال آسیبدیدگی مراکز درمانی در مناطق مختلف کشور، تشریح کرد: با تکیه بر تجربیات گذشته و پیشبینیهای صورتگرفته برای مدیریت حوادث، خوشبختانه با کمبود دارو و تجهیزات مواجه نستیم.
ظفرقندی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و ابلاغ دستورالعملهای لازم، مدیریت توزیع در استانهای آسیبدیده از جمله تهران، اصفهان و کرمانشاه بهخوبی انجام شده و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به همراه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان و ریاست دانشگاه علومپزشکی، وضعیت خدمات درمانی و زنجیره تأمین دارو در استان زنجان را مورد ارزیابی قرار دادند
