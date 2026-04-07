به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در پی حملات اخیر به راهآهن سراسری ایران، این اقدام را بهشدت محکوم کرد و آن را حمله به «میراث بشری» و «جنگی تمامعیار علیه تمدن و فرهنگ ایرانی» توصیف کرد.
راهآهن ایران در تاروپود فرهنگ مردم منطقه ریشه دوانده است
وی با بیان اینکه راهآهن سراسری ایران بهعنوان بیست و پنجمین اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، افزود: این میراث صنعتی که حاصل کار مشترک ایرانیان و اروپاییان است، جزو نادرترین خطوط آهن جهان با ویژگیهای منحصربهفرد است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، این خطآهن را نهتنها یک مسیر ارتباطی، بلکه حلقهای پیونددهنده اقوام ایرانی از ترکمن، ترک، فارس، لر و عرب دانست که شمال و جنوب کشور را به هم متصل میکند، گفت: دراینبین راهآهن لرستان، شاهکاری بیبدیل از مهندسی ایرانی و اروپایی، رشتهکوههای البرز و زاگرس را به یکدیگر متصل میکند. این مسیر که از میان توپوگرافی خشن و چالشبرانگیز این دو رشتهکوه عبور کرده، با کمترین تخریب، پیوندی پایدار میان طبیعت و فرهنگ ایجاد کرده است در کنار این شاهکار صنعتی، رودهای خروشان، سرابهای جاری و آبشارهای زیبایی چون آبشار «بیشه» و «تله زنگ» به چشم میخورند.
حسنپور، ادامه داد: همچنین، گونههای جانوری منحصربهفردی مانند سمندر لرستانی، ماهی کور و کاراکال، زیستگاه خود را در کنار این راهآهن حفظ کردهاند، این دو میراث «ریل و رود»، حدود یک قرن است که شریانهای حیات و صنعت را درهمتنیده و موجب ارتزاق مردم منطقه شدهاند.
وی گفت: راهآهن ایران چنان در تاروپود فرهنگ مردم منطقه ریشه دوانده که در ادبیات شفاهی، اشعار، امثال و افسانههای محلی حضوری پررنگ دارد و به میراثی ناملموس در دل این میراث صنعتی تبدیل گشته است.
حمله به راهآهن ایران جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان به ویژگیهای برجسته این راهآهن اشاره کرد و گفت: این خطآهن، طویلترین تونل راهآهن جهان و همچنین بلندترین پلهای میراث صنعتی بشر در طول محور خود، از جمله پل ورسک، تله زنگ، بیشه، آب مامون و صالح حمید را در دل خود جایداده است.
حسنپور با انتقاد شدید از رژیمهای آمریکا و صهیونیستی، این حملات را هدف قراردادن «قلب میراث بشری» نامید و تأکید کرد: این میراث نه متعلق به ایران، بلکه متعلق به تمام بشریت است و حمله به آن در تمام کنوانسیونهای جهانی ممنوع و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب میشود.
وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکایی نشان دادند که آن چنان عقده از فرهنگ دیرپا و پایدار ایران در دل دارند که حتی چشم دیدن آن را ندارند.
ریشه این میراث بشری در خاک و ذهن مهندسان و معماران ایرانی است
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، تصریح کرد: راهآهن سراسری، خردهفرهنگهایی را پرورش داده و به هم پیوند زده که با بمب و موشک گسستنی نیست. این پیوند اقوام ایرانی که بیش از یک قرن است توسط راهآهن به هم گرهخورده، نه با دست آمریکا و رژیم خبیث صهیونیستی پاره نمیشود، بلکه مستحکمتر از روزهای قبل به حیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
حسنپور، ابراز امیدواری کرد که هرگونه تخریب در آینده نزدیک مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد و گفت: همانطور که در جنگ تحمیلی نیز پل «تله زنگ» مورد اصابت بمبهای رژیم بعث قرار گرفت، اما کمتر از دو ماه توسط رزمندگان اسلام و مهندسان بازسازی شد، هر کجای این راهآهن تخریب شود، مجدد بهوسیله مهندسان و معماران ایرانی مستحکمتر از قبل احیا خواهد شد.
وی افزود: ریشه این میراث بشری در خاک و ذهن مهندسان و معماران ایرانی است و تا ابد خشکانده نخواهد شد.
