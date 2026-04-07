به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در شبکه ایکس درباره وتوی قطعنامه پیشنهادی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین شورای امنیت درباره تنگه هرمز نوشت: این قطعنامه که با وتوی دو شریک راهبردی ایران مواجه شد، از ابتدا بر یک وارونگی آشکار استوار بود: سخن گفتن از «امنیت دریانوردی» بدون نام بردن از آنچه این امنیت را به خطر انداخت.

بحران اخیر نه ناگهانی است و نه بی‌منشأ، بلکه پیامد مستقیم حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است. با این حال، بانیان و حامیان متن - حتی پس از تعدیل آن - کوشیدند هرگونه اشاره به متجاوزان را از متن حذف کنند و بحران را از ریشه واقعی خود جدا سازند؛ گویی نه تهدیدات علنی رئیس جمهور آمریکا به نابودی زیرساخت‌های حیاتی وجود داشته و نه سخن شرم‌آورش درباره بازگرداندن یک ملت به «عصر حجر».

معاون حقوقی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کسانی که به این روایت رأی مثبت می‌دهند یا آن را پیش می‌برند، دیگر صرفاً ناظر نیستند. تصریح کرد: همراهی سیاسی با چنین تحریفی، همدستی در تجاوز است و برابر حقوق بین‌الملل واجد مسئولیت بین‌المللی هستند. تاسف‌بار اینکه متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی، برای پیشبرد روایت‌سازی وارونه از واقعیت تجاوز و جنایات ارتکابی، کشورهای منطقه به‌ویژه بحرین را پیش انداخته‌اند.

غریب‌آبادی تاکید کرد: آمریکا و رژیم اسرائیل خواهند رفت و ما و همسایگان همیشه همسایه خواهیم ماند. امنیت تنگه هرمز با پنهان کردن متجاوز تأمین نمی‌شود؛ با توقف تجاوز، تنبیه متجاوزان و پاسخگو کردن آنها، و حاکمیت قانون تأمین می‌شود.