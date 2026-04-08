به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده گفت: بیمارستانها و مراکز سلامت از جمله اماکن غیرنظامی و کاملاً حیاتی هستند که باید در همه شرایط، بهویژه در زمان جنگ، از هرگونه تعرض مصون بمانند و حمله به این مراکز نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود اما رژیم جعلی صهیونی و آمریکای جنایتکار از هیچ جنایتی دریغ نمی کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به آثار این حملات بر نظام سلامت کشور، افزود: آسیب به بیمارستانهای تخصصی، بهویژه مراکز روانپزشکی، میتواند روند درمان بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده و فشار سنگینی بر کادر درمان و خانواده بیماران وارد کند.
وی ادامه داد: تداوم چنین اقدامات غیرانسانی در شرایط جنگی، نشاندهنده ناتوانی و استیصال طرفهای متجاوز در دستیابی به اهداف خود در میدان درگیری است؛ بهگونهای که با عبور از خطوط قرمز انسانی، زیرساختهای غیرنظامی و درمانی را هدف قرار میدهند.
رضازاده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر رعایت اصول انسانی در جنگها پایبند بوده و انتظار میرود نهادهای بینالمللی نسبت به اینگونه حملات سکوت نکنند و موضعی جدی و بازدارنده اتخاذ کنند.
وی گفت: لازم است روند بازسازی مراکز درمانی هرچه سریعتر آغاز تا خدمات تخصصی دوباره به بیماران ارائه شود.
