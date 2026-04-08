ایران؛ ایستاده در مدار قدرت و تثبیت یک جایگاه تاریخی

خبرگزاری مهر،گروه استانها ،مهرداد جشنی پور؛در روزگاری که تحولات ژئوپلتیک منطقه ای و جهانی با شتابی بی سابقه در حال بازتعریف و جهان با سرعتی سرسام‌آور در حال تغییر است نام ایران دیگر صرفاً در چارچوب جغرافیا تعریف نمی‌شود بلکه به نمادی از ایستادگی، تاب‌آوری و اراده یک ملت تبدیل شده است.



تحولات اخیر و پس از حدود ۴۰ روز مقاومت آبرومندانه نشان داد که ایران فراتر از تمامی فشارها و چالش‌ها، توانسته است بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در معادلات منطقه‌ای تثبیت کند.



اگر امروز آمریکایی ها مستاصل و درمانده از فشارهای داخلی و جامعه جهانی ناچار به پذیرش شروط ایران برای پایان یک جنگ نامتقارن شده اند نه تنها از قدرت سخت جمهوری اسلامی حکایت می کند بلکه نشان از وجود یک عمق راهبردی نظامی، انسجام ملی و ظرفیت عبور از بحران‌ها است.



این مقاومت قهرمانانه سبب شده تا ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گیرد که ضمن این که می‌تواند مسیر آینده خود را آگاهانه‌تر از همیشه انتخاب کند، نفوذی بیشتر، تعاملی هوشمندانه‌تر و نقش‌آفرینی گسترده‌تری در نظم جهانی بر عهده گیرد.



بدون تردید در جهانی که به‌سوی چندقطبی شدن پیش می‌رود جایگاه کشورهایی تثبیت خواهد شد که بتوانند هم‌زمان قدرت، عقلانیت و انعطاف را در کنار هم به کار گیرند. ایران با پشتوانه تاریخی، تمدن شگرف چندین هزار ساله، ظرفیت‌های انسانی و موقعیت ژئوپلیتیک خود از جمله کشورهایی است که این فرصت را اکنون در اختیار دارد.



اما فراموش نکنیم که آینده قدرتمند، تنها در سایه تصمیم‌های بزرگ ساخته می‌شود، تصمیم‌هایی که اقتصاد را شکوفا، دیپلماسی را تقویت و انسجام داخلی را به سرمایه‌ای ماندگار تبدیل سازد و ایران اکنون با رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای، حضور میدانی مردم در صحنه و رشادت های نیروهای مسلح در حال فتح این قله ها با تصمیم گیری های بزرگ است.



به اعتقاد نگارنده، ایران امروز در آغاز یک فصل تازه قرار دارد که به عنوان یک ستون‌ اصلی نظم نوین جهانی خود را مطرح کرده است.



اگرچه جنگ به خودی خود پدیده ای بسیار نامیمون و غیر قابل دفاع است که اثرات ویرانگری بر جای می گذارد اما وقتی پای آب، خاک و وطن در میان باشد با همه بدی هایش می تواند جایگاه یک کشور را در عرصه منطقه ای و بین المللی ارتقا یا رو به افول کند که برای ایران ارتقا و برای آمریکا و رژیم صهیونیستی یک افول را بدنبال داشته است.

و نکته آخر



شاید برای خیلی ها به خصوص دشمنان جمهوری اسلامی ایران باور پذیر نباشد اما از امروز دنیا به یک قدرت نوظهور جهانی به نام ایران تعظیم و خوش آمد می گوید.

تحلیل گر مسائل سیاسی ایران