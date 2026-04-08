۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی: ایران اسلامی پیروز نبرد با دشمنان است

بوشهر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با اشاره به پذیرش شروط ایران اسلامی توسط دشمنان گفت: ایران در مقابل دشمن آمریکایی صهیونیستی به پیروزی رسید.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خوبی در مقابل دشمن آمریکایی صهیونیستی ایستادند و درس بزرگی به آنها دادند.

وی اضافه کرد: نیروهای مسلح در میدان نبرد و مردم در خیابان‌ها ایستادند و تا آخرین لحظه صحنه را خالی نکردند تا دشمن مجبور به عقب نشینی در مقابل آنها شوند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با اشاره به پذیرش شروط ایران اسلامی توسط دشمنان تصریح کرد: ایران امام حسین امشب رسما چهارمین ابرقدرت جهان شد.

وی با اشاره به تخریب برخی از زیرساخت‌های کشور در دوران نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی تاکید کرد: زیرساخت ها را در کمتر یک‌سال بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

