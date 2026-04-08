۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۰

سرلشکر حاتمی: رشادت افسران شهید ارتش در  مقابله با دشمن ستودنی است

فرمانده کل ارتش با صدور پیام به مناسبت شهادت ۴ نفر از افسران دلاور ارتش در مقابله با تجاوز آمریکا در جنوب اصفهان، اقدام شجاعانه آن رزمندگان را ستودنی و مبیّن شعار ارتش فدای ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن تجلیل از ایستادگی قهرمانانه، حماسی و ستودنی ۴ نفر از افسران شجاع نیروی زمینی ارتش، در مقابله با هواگردهای دشمن در جنوب اصفهان، این اقدام را نشانه دیگری از تحقق شعار بلند و والای «ارتش فدای ملت»، دانست.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت پرافتخار و مقتدرانه جمعی از افسران رشید و فداکار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهیدان امیر سرتیپ دوم مسعود زارع، سرهنگ سیدسعید موسوی، سرهنگ دوم معین حیدری و ستوانیکم میلاد سالاروند، که برای دفاع از میهن عزیزمان و مقابله موثر با تجاوز دشمنان کینه‌توز در منطقه اصفهان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، اقدامی ستودنی و موجب افتخار و سربلندی ارتش در راستای مسیر نورانی و مقدس صیانت از ملت شریف و قدرشناس ایران شد.

این قهرمانان نستوه وطن، به فرماندهی شهید والامقام، امیر سرتیپ دوم زارع، فرمانده دلیر، شجاع و مسئولیت پذیر دانشکده پدافند هوایی مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی، با ایمانی راسخ و در مأموریتی خطیر، با اقدام موثر موشکی، به هواپیمای متجاوز دشمن شلیک کردند و نقش ویژه‌ای در ناکامی دشمن داشتند و جلوه‌ای ماندگار از شجاعت، غیرت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مردم غیور ایران را به یادگار گذاشتند.

بی‌تردید، شهادت این عزیزان و دیگر شهیدان والامقام ارتش در نیروهای زمینی، پدافندهوایی، هوایی و دریایی، مبیّن تحقق عملی شعار بلند و والای «ارتش فدای ملت» است که با نثار جانشان، در تاریخ این سرزمین کهن جاودانه شدند .

این حضور مومنانه و قهرمانانه که با همراهی سایر قوای مسلح فداکار ایران در مقابله مستقیم با هواگردهای مسلح دشمن، موجب ناکامی و شکست مفتضحانه آمریکای جنایتکار شد و دروغگویی سران جنایتکار آمریکا را به جهانیان نشان داد، پیام روشنی برای دشمنان داشت که هرگونه تعرض به این مرز و بوم، در سایه قدرت لایزال الهی، با پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد و شعله‌هایش، کاخ‌ آمال و توطئه های آنان را در هم خواهد پیچید.

اینجانب به عنوان سرباز ملت ایران، از سوی همرزمانم و آحاد ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک و تسلیت شهادت آن رزمندگان عزیز به فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی)، خانواده‌های عزیز، سربلند و صبور شهیدان و ملت شریف ایران، برای آن مسافران بهشت، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم و یقین دارم، خاطره ایستادگی فرزندان ایران مقتدر تا همیشه تاریخ، در قلب ملت بزرگمان، زنده خواهد ماند و ان شاءالله راه نورانی شهیدان، با عزت، افتخار و مقاومت به پیروزی نهایی اسلام منجر خواهد شد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

کد مطلب 6794905
هادی رضایی

