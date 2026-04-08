تأمین زیرساخت مسکن ملی در سمنان؛ ۳۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در راه و شهرسازی استان سمنان بیان کرد: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و در میانه جنگ رمضان، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار صندوق ملی مسکن به حساب شرکت آبفا استان برای تامین خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن پرداخت شد.

وی افزود: این مبلغ در راستای سهم یک سوم وزارت راه و شهرسازی در تامین مالی اجرای خدمات زیربنایی در اراضی نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان درباره اجرای مصوبات نهضت ملی مسکن توضیح داد: مطابق مصوبه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تامین مالی اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود.

حسینی طباطبایی با تاکید بر پرداخت سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار به‌عنوان سهم یک سوم راه و شهرسازی استان از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: از ابتدای شروع طرح، تاکنون ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب شرکت‌های آبفا و آب منطقه‌ای استان و ۸۵۰ میلیارد ریال جهت اجرای شبکه برق به حساب شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای سمنان واریز شده است.

وی افزود: برآورد تقریبی برای اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن با توجه به تامین زمین انجام شده، ۶۰ هزار میلیارد ریال است که پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.