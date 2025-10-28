شورای مسکن استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر سه شنبه جلسه منتخب شورای مسکن استان با حضور نمایندگان صندوق ملی مسکن و به‌ریاست معاون عمرانی استاندار سمنان برگزار شد. این نشست با دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان و با هدف بررسی روند اجرای تأمین خدمات زیربنایی و نحوه تأمین مالی آن در اراضی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تشکیل شد.

مدیرکل راه و شهر سازی استان سمنان درباره این نشست گفت: در این جلسه اعضای شورای مسکن استان ضمن بررسی وضعیت پروژه‌ها، تصمیماتی را در خصوص مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان اتخاذ کردند.

محمد حسین طباطبایی بیان کرد: مقرر شد بر اساس مصوبه جلسه، مقرر شد دستگاه‌های خدمات‌رسان به تفکیک سایت‌ها و پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نسبت به ارائه برآورد هزینه‌ها با لحاظ درصد سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند تأمین مالی پروژه‌ها، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را برای کل استان با اولویت سایت‌های ۲۰۵، ۵۵ هکتاری، دامغان و شهمیرزاد از صندوق ملی مسکن درخواست کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین گفت: هزار و ۵۰ میلیارد ریال به‌عنوان سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق ملی مسکن به حساب دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب و برق) استان واریز شده است.