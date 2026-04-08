  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت پستی در ۳۶ روز گذشته از جنگ رمضان

مدیرعامل شرکت ملی پست از ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت پستی در ۳۶ روز گذشته از جنگ رمضان خبر داد و این عملکرد را حاصل پایداری شبکه و تلاش مستمر کارکنان در سراسر کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست؛ اعلام کرد: در بازه ۳۶ روزه جنگ رمضان، مجموعاً ۱۳ میلیون و ۳۴ هزار خدمت به مردم ارائه شد که از این میزان، ۳ میلیون و ۹۹۵ هزار مورد مربوط به خدمات الکترونیکی و ۹ میلیون و ۳۸ هزار مورد مربوط به خدمات باجه‌ای و فیزیکی بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع خدمات فیزیکی، حدود ۸۸۹ هزار مورد به مرسولات حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی اختصاص دارد که نشان‌دهنده تداوم جریان خدمات‌رسانی در این بخش است.

تداوم اجرای پروژه ملی جی‌نف در مناطق روستایی

مدیرعامل شرکت ملی پست؛ تأکید کرد: اجرای پروژه ملی جی‌نف به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرستان‌ها بدون وقفه ادامه دارد و در این مدت، ۲۵۳ هزار و ۵۰۴ رکورد در بخش فهرست‌برداری، ۳۳۰ هزار و ۳۳۸ رکورد در بخش داده‌آماری و ۲۷۳ هزار و ۷۴ رکورد در بخش ژئوکد ثبت شده است.

پاسخ‌گویی گسترده خدمات هوشمند به درخواست‌های مردمی

وی گفت: سرویس «دستیار پستی من» در پیام‌رسان «بله» به یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۵۰ درخواست رهگیری مرسوله پاسخ داد و چت‌بات هوشمند این پیام‌رسان نیز ۱۸۷ هزار و ۶۴۳ درخواست را پاسخ‌گویی کرد.

معاون وزیر ارتباطات؛ افزود: با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان، سرویس قبول مرسوله از محل استقرار فرستنده از ۱۶ اسفند در شهر تهران راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ درخواست در این حوزه ثبت و پیگیری شده است.

استقرار گسترده ظرفیت‌های عملیاتی در سراسر کشور

وی تأکید کرد: در تمامی ایام جنگ رمضان، شبکه پستی با بهره‌گیری از بیش از ۷ هزار ناوگان سبک و سنگین، ۱۰ هزار و ۳۲۵ باجه پستی و ۲۰ هزار نیروی انسانی در بخش‌های اجرایی، ستادی و نمایندگان پست روستایی، به‌صورت مستمر به ارائه خدمات پرداخته است.

کد مطلب 6795031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها