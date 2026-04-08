ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت پستی در ۳۶ روز گذشته از جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست؛ اعلام کرد: در بازه ۳۶ روزه جنگ رمضان، مجموعاً ۱۳ میلیون و ۳۴ هزار خدمت به مردم ارائه شد که از این میزان، ۳ میلیون و ۹۹۵ هزار مورد مربوط به خدمات الکترونیکی و ۹ میلیون و ۳۸ هزار مورد مربوط به خدمات باجه‌ای و فیزیکی بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع خدمات فیزیکی، حدود ۸۸۹ هزار مورد به مرسولات حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی اختصاص دارد که نشان‌دهنده تداوم جریان خدمات‌رسانی در این بخش است.

تداوم اجرای پروژه ملی جی‌نف در مناطق روستایی

مدیرعامل شرکت ملی پست؛ تأکید کرد: اجرای پروژه ملی جی‌نف به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرستان‌ها بدون وقفه ادامه دارد و در این مدت، ۲۵۳ هزار و ۵۰۴ رکورد در بخش فهرست‌برداری، ۳۳۰ هزار و ۳۳۸ رکورد در بخش داده‌آماری و ۲۷۳ هزار و ۷۴ رکورد در بخش ژئوکد ثبت شده است.

پاسخ‌گویی گسترده خدمات هوشمند به درخواست‌های مردمی

وی گفت: سرویس «دستیار پستی من» در پیام‌رسان «بله» به یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۵۰ درخواست رهگیری مرسوله پاسخ داد و چت‌بات هوشمند این پیام‌رسان نیز ۱۸۷ هزار و ۶۴۳ درخواست را پاسخ‌گویی کرد.

معاون وزیر ارتباطات؛ افزود: با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان، سرویس قبول مرسوله از محل استقرار فرستنده از ۱۶ اسفند در شهر تهران راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ درخواست در این حوزه ثبت و پیگیری شده است.

استقرار گسترده ظرفیت‌های عملیاتی در سراسر کشور

وی تأکید کرد: در تمامی ایام جنگ رمضان، شبکه پستی با بهره‌گیری از بیش از ۷ هزار ناوگان سبک و سنگین، ۱۰ هزار و ۳۲۵ باجه پستی و ۲۰ هزار نیروی انسانی در بخش‌های اجرایی، ستادی و نمایندگان پست روستایی، به‌صورت مستمر به ارائه خدمات پرداخته است.