تحمیل اراده نظام بر دشمن و افول قدرت پوشالی آمریکا ثمره جنگ رمضان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی با تحلیل نقشههای بدخواهان نظام خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه که طی آن عدهای از سرداران و مسئولان به شهادت رسیدند، تصور میکرد با زدنِ سر، بدنه نظام از کار میافتد و به همین جهت ابتدا رهبری را به شهادت رساندند؛ اما پیشبینی، دوراندیشی و حکمت آن رهبر شهید به گونهای بود که نه تنها خللی در اداره کشور ایجاد نشد، بلکه سیستم فراتر از فعالیت عادی خود، دفاع را آغاز کرد و حتی منتظر پایان زمان جنگ ۱۲ روزه هم نماند. اینها تماماً نتیجه تدبیر امام شهید است که مدیون ایشان و همه شهدا هستیم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه بر راهبرد تقویت پایگاههای محلی تأکید کرده و افزود: همواره در جلسات با فرماندهان تأکید میشد که پایگاههای بسیج در محلات باید چنان تقویت شوند که اگر خدای نکرده در شرایط سخت، ارتباطات قطع شد یا فرماندهان به شهادت رسیدند، هر محله به صورت خودکفا بتواند امنیت و خدمات اجتماعی خود را اداره کند و بحمدالله این تلاشها با عنایت الهی و زحمات دوستان در حال تحقق است.
️وی با اشاره به سختیهای شرایط جنگی کنونی، بر لزوم امیدواری به فضل الهی تأکید کرده و گفت: لطف خدا قطعاً شامل حال این ملت خواهد بود و این سختیها را هم در دنیا و هم در آخرت جبران کرده و موجب پیروزیهای بزرگ خواهد شد ک ما این وعدهها را در دوران دفاع مقدس، پیروزی انقلاب و در رویارویی با فتنهها، کودتاها و آشوبهای گوناگون تجربه کردهایم و دشمن هیچگاه از دشمنی دست برنداشته، اما خدا نیز دست حمایتش را از این ملت برنداشته است.
️امام جمعه زاهدان با نقل قولی از امام شهید به نقل از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، افزود: امام شهید میفرمودند که امام راحل مکرراً تأکید داشتند که احساس میکنم دست خداست که این انقلاب را اداره میکند و من کارهای نیستم و امروز هم میبینیم که امام راحل رفتند و امام شهید به شهادت رسیدند، اما انقلاب پویاتر و با نشاطتر از همیشه با حضور معجزهآسای مردم به مسیر خود ادامه میدهد.
️آیتالله محامی با برشمردن مصادیق شکست اقتدار دشمن در منطقه، تصریح کرد: ما پیروزی خود را به رخ دشمن کشیدهایم وقتی نماد قدرت هوایی آنها یعنی هواپیمای F۳۵ سرنگون میشود، ناوهایشان متواری میگردند و ادواتشان زمینگیر شده و حادثه طبس تکرار میشود، اینها آبروریزیهای غیرقابل جبرانی برای دشمن است و ما اراده خود را بر دشمن تحمیل کردیم و پیروزیهای ما در نرسیدن دشمن به اهدافش کاملاً مشهود است.
️نماینده ولیفقیه در پایان بیانات خود خاطرنشان کرد: انشاءالله با همت و تلاش شما عزیزان، منتظر لطف بیشتر خداوند برای پیروزی نهایی، نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و برچیده شدن بساط پایگاههای آمریکا از منطقه هستیم و برای همگی شما آرزوی صحت، سلامت و عافیت دارم.
