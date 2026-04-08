جذب بیش از ۱۸.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده با تشریح عملکرد سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از مهمترین مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی است و در همین راستا این سازمان تلاش کرده با برنامهریزی دقیق، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در سال گذشته در مجموع ۳۰ هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال اعتبار مصوب از منابع مختلف در اختیار این سازمان قرار گرفت که با هدایت و مدیریت این منابع، سه هزار و ۹۳۰ طرح تولیدی و اشتغالزا برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی بیان کرد: از مجموع طرحهای معرفی شده، یک هزار و ۳۸۹ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع ۱۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۵۳۸ میلیون ریال تسهیلات جذب کردند که نقش قابل توجهی در رونق تولید و توسعه فعالیتهای کشاورزی در استان داشته است.
دهمرده مهمترین دستاورد این اقدامات را ایجاد ۲ هزار و ۹۷۴ فرصت شغلی پایدار در بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان و عزم جدی برای بهرهبرداری از این ظرفیتها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان است.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تمرکز بر حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا، در مسیر تقویت خودکفایی و رونق اقتصادی استان گامهای مؤثری برداشته است.
