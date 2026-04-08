به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحقیقات روان‌شناختی، تجربه‌ هیجان‌انگیز جنگ و بازی بر پایه‌ یک اصل مشترک به نام «وارونگی» استوار است. این اصل نشان می‌دهد که برای تبدیل اضطراب به هیجان، به دو مؤلفه‌ کلیدی نیاز داریم؛ برانگیختگی بالا و حس امنیت.

در جنگ، ما با موقعیتی ذاتاً خطرناک روبرو هستیم که سطح برانگیختگی فیزیولوژیک بدن (مانند افزایش ضربان قلب و ترشح آدرنالین) را به شدت افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از تبدیل این برانگیختگی به ترس فلج‌کننده، یک «چارچوب حفاظتی» اضافه می‌شود. این چارچوب شامل عناصری مانند آموزش‌های نظامی، تجهیزات ایمنی، تاکتیک‌ها و پشتیبانی است که به شرکت‌کننده این اطمینان نسبی را می‌دهد که خطر قابل مدیریت است. در نتیجه احساس تهدید مرگبار به یک هیجان کنترل‌شده و هدفمند تبدیل می‌شود.

در مقابل بازی از ابتدا در یک چارچوب امن تعریف شده است؛ بازیکن می‌داند که این فعالیت یک شبیه‌سازی است و پیامدهای واقعی و خطر جانی ندارد. این حس امنیت ذاتی، مؤلفه‌ دوم معادله را فراهم می‌کند. بنابراین، طراحی بازی بر ایجاد مؤلفه‌ اول، یعنی «برانگیختگی بالا»، متمرکز می‌شود. بازی‌ها با شبیه‌سازی خطر، ایجاد رقابت، محدود کردن زمان و طراحی چالش‌های دشوار، سعی می‌کنند واکنش فیزیولوژیک و هیجانی مشابه موقعیت‌های پراسترس واقعی را در بازیکن برانگیزند.

در حقیقت، بازی با استفاده از قوانین، گرافیک، صدا و روایت، تلاش می‌کند تا حد ممکن حس یک خطر واقعی را تقلید کند تا آن برانگیختگی لازم برای هیجان را ایجاد کند.

در هر دو حالت، زمانی که تعادل مناسبی بین این دو مؤلفه برقرار شود، مغز انسان تهدید یا چالش را به عنوان یک منبع هیجان مثبت تفسیر می‌کند.

این مکانیسم نه تنها توضیح می‌دهد چرا فعالیت‌هایی مانند ورزش‌های اکستریم یا بازی‌های ویدیویی خشن می‌توانند لذت‌بخش باشند، بلکه کاربردهای عملی گسترده‌ای در حوزه‌هایی مانند آموزش نظامی(با استفاده از شبیه‌سازها)، گیمیفیکیشن محیط‌های یادگیری و حتی روش‌های درمانی مانند مواجهه‌درمانی برای فوبیا دارد. در نهایت، درک اصل وارونگی به ما نشان می‌دهد که هیجان محصول مدیریت هوشمندانه‌ رابطه‌ میان تحریک و امنیت است.

این مکانیسم روانشناختی عمیقاً در فرهنگ‌های مختلف برای تقویت انسجام و روحیه جمعی به کار گرفته می‌شود. مراسم‌های یادبود، راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های عمومی اغلب با استفاده از نمادها، سرودها و شعارهای مشترک، چارچوب امنیتی معنوی و ایدئولوژیک ایجاد می‌کنند. در چنین فضایی، احساسات شدید غم، خشم یا اضطراب ناشی از تهدیدات بیرونی یا فقدان‌های جمعی، به هیجانی جهت‌دار و انرژی‌بخش تبدیل می‌شود.

این فرآیند به افراد، به ویژه نسل جوان، این امکان را می‌دهد که برانگیختگی عاطفی خود را در مسیری سازنده و هم‌سو با جمع تجربه کنند، احساس تعلق خود را تقویت کنند و از حالت انفعالی قربانی بودن به وضعیت فعالانه و متحدی که برای یک هدف مشترک می‌ایستد، تغییر موضع دهند.

نمونه عینی این تبدیل هیجان را می‌توان در گردهمایی‌های دانش‌آموزی مشاهده کرد. زمانی که دانش‌آموزان در قالب متحد و هماهنگ حاضر می‌شوند، پرچم‌ها و شعارهای یکپارچه برای آنها نقش همان «چارچوب حفاظتی» را ایفا می‌کند.

این چارچوب، فضایی امن از همدلی و حمایت جمعی ایجاد می‌کند. در این فضا، احساسات عمیق و پیچیده‌ای مانند اندوه برای شهدا یا خشم نسبت به بی‌عدالتی، به جای آنکه به اضطراب و درماندگی بینجامد، از طریق ابزارهایی مانند سرودهای حماسی، رجزخوانی و همخوانی دسته‌جمعی، کانالیزه و منتقل می‌شود. نتیجه، ایجاد هیجانی مقدس و انقلابی است که به جای فلج کردن، توانمند می‌سازد و حس مسئولیت‌پذیری و قدرت جمعی را نهادینه می‌کند.

بنابراین، چه در میدان نبرد فیزیکی، چه در عرصه بازی‌های رقابتی و چه در صحنه‌های مبارزه فرهنگی و اجتماعی، اصل بنیادین یکسان است؛ مدیریت هوشمندانه برانگیختگی در سایه یک چارچوب اطمینان‌بخش.

موفقیت در هر سه عرصه، منوط به ایجاد تعادلی ظریف است؛ تعادلی که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا مرزهای خود را گسترش دهند، بر ترس غلبه کنند و احساسات پرشور را تجربه کنند، در حالی که از فروپاشی در برابر اضطراب محافظت می‌شوند.

درک این اصل نه تنها به طراحی بهتر سیستم‌های آموزشی و تربیتی کمک می‌کند، بلکه کلیدی برای درک پویایی‌های اجتماعی و شیوه‌ای است که گروه‌های انسانی هویت، انسجام و اراده جمعی خود را در مواجهه با چالش‌ها می‌سازند و تقویت می‌کنند.