تحلیلگر آمریکایی: آتش بس، ایران را به چهارمین قدرت جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت پیپ تحلیلگر سیاسی آمریکایی در پستی در پلتفرم ایکس، مفاد توافقنامه آتش‌بس بین واشنگتن و تهران را «شکست استراتژیک بزرگ» برای آمریکا توصیف کرد.

پیپ که استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار پروژه «شیکاگو برای امنیت و تهدیدات (CPOST)» است، در پست خود تأکید کرد که این شکست بزرگترین شکست واشنگتن از زمان جنگ ویتنام است.

وی گفت که پذیرش این شرایط، جایگاه ایران را به عنوان چهارمین کانون قدرت در جهان تثبیت می‌کند.

طرح آتش بس دو هفته ای که این تحلیلگر سیاسی آن را شکستی راهبردی برای آمریکا توصیف کرد، شامل مفادی است که واقعیت جدیدی را در منطقه تحمیل می‌کند، از جمله تضمین عدم به رسمیت شناختن هرگونه حمله آتی به ایران، لغو تمامی تحریم‌های آمریکا، و پایان دادن به عملیات نظامی علیه متحدان تهران بویژه در لبنان.

این مفاد همچنین به کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز اشاره دارد. تهران پیشنهاد کرده است برای هر کشتی ۲ میلیون دلار عوارض عبور وضع شود، با این شرط که این درآمدها با سلطان‌نشین عمان تقسیم شده و به بازسازی اختصاص یابد. پیپ این شرایط را یک تغییر اساسی در موازنه قدرت بین‌المللی به نفع ایران دانست.