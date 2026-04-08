به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده‌های ناوبری وب‌سایت مارین ترافیک نشان می‌دهد که اولین کشتی پس از ساعت‌ها از اعلام توافق آمریکا و ایران بر سر آتش‌بس مشروط دو هفته‌ای از تنگه هرمز عبور کرده است.

در همین رابطه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد که کشتی‌ها در تنگه هرمز از نیروی دریایی ایران هشدار دریافت کرده اند که برای عبور از این تنگه باید مجوز بگیرند.

بر اساس داده‌های ناوبری از پلتفرم‌های ناوبری، کشتی حمل بار «دایتون بیچ» پس از ترک منطقه انتظار بندر عباس ایران، از تنگه هرمز عبور کرد. این کشتی با شماره ثبت (۹۶۱۵۰۵۴) و با پرچم لیبریا، محموله خود را در بندر فجیره امارات تخلیه خواهد کرد.

بررسی سوابق کشتی نشان می دهد که این کشتی توسط شرکتی مستقر در یونان اداره می‌شود، همچنین بررسی سوابق حرکت آن نشان داد که این کشتی از زمان آغاز جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکنون در منطقه متوقف بوده است.

این کشتی در ۱۹ فوریه گذشته وارد بندر ستره بحرین شده و سپس به منطقه انتظار بندر عباس ایران رفته است، اما با آغاز جنگ در آنجا لنگر انداخته بود.

از سرگیری حرکت بر اساس مجوزهای ایران و داشتن شرایطی از جمله پایبندی به مسیرهای مشخص و کسب هماهنگی قبلی، و رعایت الزامات امنیتی مرتبط با مقصد کشتی‌ها و ماهیت محموله آنها، در چارچوب موقت مرتبط با توافق آتش‌بس صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در چهلمین روز جنگ آمریکایی صهیونیستی علیه ایران مجبور به پذیرش آتش بس بر اساس شرایط جمهوری اسلامی ایران شد.