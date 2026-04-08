۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

واکنش قطر و اردن به آتش‌بس در منطقه

وزارت خارجه کشورهای قطر و اردن از توافق آتش بس میان ایران و آمریکا استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد، دوحه از اعلام آتش بس میان آمریکا و ایران استقبال می کند و بر ضرورت تضمین امنیت گذرگاه های دریایی و حرکت آزاد کشتی ها بر اساس قوانین بین المللی تاکید دارد.

این وزارت خانه اضافه کرد: باید بر مفاد آتش بس از جمله زمینه سازی برای گفتگوها پایبند بود. دوحه آتش بس را یک اقدام اولیه برای کاهش تنش می داند.

قطر بدون اشاره به استفاده آمریکا از پایگاه های مستقر در خاک این کشور علیه ایران خواهان توقف فوری حملات تهران شد و تاکید کرد: ایران باید به حاکمیت کشورها احترام گذاشته و دست به چنین حملاتی نزند!

وزارت خارجه اردن نیز با استقبال از این آتش بس اعلام کرد که این توافق به عنوان گام مثبت به سمت کاهش تنش ها تلقی می شود.

    • عباس IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      یه فرصتی شد، ایران حالِ قطر رو به صورت اساسی بگیره تا بفهمه که چطور باید حرف بزنه.

