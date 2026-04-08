‍ نامگذاری یک پایگاه اورژانس به نام شهید «علی عبدالهی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی در بخشی از این پیام مراتب سپاس و تشکرش را از تیم مدیریتی اورژانس استان تهران در تمام سطوح اعم از حوزه مدیریت، نواحی ۸ گانه، فنی و عملیات، توسعه و پشتیبانی، بازرسی، مرکز حراست، تلاشگران اداره نقلیه و نگهداشت و همه عزیزانی که دوشادوش اینجانب در این برهه حساس حضور داشتند با صدای رسا ابراز داشت.

وی در ادامه این پیام عنوان کرده است: وظیفه خویش می دانم در کنار قدردانی از زحمات و تلاش های خالصانه شما عزیزان، از مجاهدت های "خانواده محترم همکاران غیور خویش" در جای جای استان به ویژه "خانواده ی این حقیر" که در این ایام و سایر وقایع رخداده در کنارشان نبوده و علاوه بر فضای مضطرب حاکم، غم دوری را نیز تحمل نمودند کمال امتنان و قدردانی را بجای آورم، بی شک مجاهدت همسران، فرزندان و والدین کم از تلاش شما عزیزان در عرصه نبرد و میدان نبوده لیکن بیشتر می باشد.

رئیس اورژانس استان تهران همچنین در بخش دیگر این پیام ضمن زنده نگهداشتن یاد همکار شهیدمان علی عبدالهی که در حین خدمت رسانی به مظلومین، به درجه رفیع شهادت نائل آمد، تأکید کرد: یک پایگاه اورژانس به نام این شهید بزرگوار نامگذاری می‌شود و به فوریت نسبت به یاری رساندن به همکارانی که در این جنگ تحمیلی دچار خسارت های جانی و مادی گردیدند اقدام نموده و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم.