میانگین سنی بالا پاشنه آشیل تیم ملی/ وضعیت چند بازیکن نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند، در اردوی فروردین که به میزبانی ترکیه برگزار شد، دو دیدار تدارکاتی با نیجریه و کاستاریکا برگزار کرد که منجر به یک شکست و یک پیروزی شد.

هر چند شاگردان امیر قلعه نویی دیدار نخست برابر نیجریه را با شکست پشت سر گذاشتند اما کارشناسان سطح فنی و کیفی این دیدار را بسیار بالاتر از دیدار با کاستاریکا دانستند که طی آن ایران با ۵ گل حریفش را شکست داد.

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی در دو دیدار تدارکاتی گفت: تیم ملی دو بازی تدارکاتی برگزار کرد که دیدار برابر کاستاریکا هیچ امتیاز مثبتی برای تیم ملی نداشت و هرگز نتوانست برای بحث فنی تیم ملی مفید باشد.

هافبک میانی سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: کاستاریکا یک تیم کاملا ضعیف بود که مشخص نشد آیا واقعا تیم ملی بوده یا نه. تیم ملی اگر می‌خواهد موفق شود باید با تیم های بزرگ بازی کند. امثال کاستاریکا دردی از تیم ملی دوا نخواهد کرد و نمی‌تواند نقاط ضعف تیم ملی را برای کادر فنی مشخص کند. بنابراین لازم است مسئولان ورزش و خصوصا فدراسیون فوتبال تلاش کنند تا بازی با تیم های بزرگ و صاحب نام را فراهم کنند تا ملی پوشان ما با برطرف شدن نقاط ضعف شان با قدرت در جام جهانی حضور پیدا کنند.

وی با انتقاد از میانگین سنی بالای خط دفاع تیم ملی گفت: جام جهانی محل حضور بازیکنان جوان و پر انرژی و سرعتی است و بازیکنان پا به سن گذاشته جایی در این تورنمنت ندارند و بدلیل شرایط بدنی نمی توانند موفق باشند. خط دفاع تیم ملی بدلیل میانگین سنی بالا نگران کننده شده است و باید هرچه زودتر کادر فنی تغییراتی را در سازمان خط دفاع بدهد و از بازیکنان جوان استفاده کند تا در مقابل مهاجمان سرعتی همگروه خود به مشکل بر نخورد.

کارشناس فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: تیم ملی باید بازیکنان سن بالا را کنار گذاشته و از بازیکنان جوان و پر انرژی استفاده کند. بازیکنان جوان هم سرعتی هستند و هم انگیزه بالایی دارند و از لحاظ بدنی شرایط خوبی دارند. جام جهانی جای حضور بازیکنان جوان است اگرچه تلفیقی از باتجربه ها و جوانان یک ترکیب ایده آل برای هر تیم ملی خواهد بود ولی استفاده از بازیکنان جوان بمراتب بهتر از پا به سن گذاشته ها خواهند بود .

فنونی زاده در خصوص برگزاری لیگ متمرکز تا قبل از شروع جام جهانی گفت: تا شروع اردوهای قبل از آغاز جام جهانی زمان زیادی باقی نمانده و بعید است با شرایط کشور لیگ ادامه پیدا کند. البته بحث لیگ متمرکز پیش آمد که مشخص نیست چه کسانی این طرح عجیب را داده اند.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: مگر می‌شود در یک استان لیگ را برگزار کرد؟ آیا در یک استان چند هتل وجود دارد و با توجه به تعطیلی فرودگاه تیم ها چطور باید خود را به استان مورد نظر برسانند. امیدوارم دیگر شاهد چنین برنامه ریزی‌های غلطی نباشیم. باید بپذیریم که دیگر شرایط برگزاری لیگ وجود ندارد و باید تمام تمرکز را برروی اردوهای تیم ملی گذاشته شود تا ملی پوشان ما با قدرت در جام جهانی حضور داشته باشند.

وی در مورد انتخاب یک تیم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به تعطیلی لیگ و صدرنشین بودن استقلال طبیعی است که آبی پوشان باید به عنوان قهرمان لیگ به آسیا معرفی شوند. آبی پوشان با یک بازی کمتر صدرنشین لیگ بودند و این لیاقت و شایستگی را دارند که هم به عنوان قهرمان لیگ معرفی شوند و هم در لیگ قهرمانان حضور پیدا کنند.