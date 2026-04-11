به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال در سال ۱۴۰۵ روز گذشته جمعه ۲۱ فروردین در حالی برگزار شد که هنوز تکلیف ازسرگیری مسابقات لیگ برتر قطعی نشده و هنوز وضعیت بازگشت بازیکنان خارجی این تیم هم مشخص نشده است.

عارف غلامی، ابوالفضل جلالی و آرمین سهرابیان سه مدافع خاطی استقلال که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم از استقلال کنار گذاشته شده بودند قرار است با وساطت برخی از بزرگان تیم و مدیران بار دیگر بخشیده شوند تا آنها هم در کنار سایر نفرات به تمرین بپردازند.

همچنین روزبه چشمی کاپیتان استقلال که روز گذشته با لباس شخصی در تمرین حاضر شده بود قرار ایت به زودی او هم در کنار سایر نفرات به تمرینات گروهی اضافه شود.

عارف آقاسی و صالح حردانی دیگر بازیکنان استقلال هم به تمرینات اضافه می شوند تا آبی ها با تیمی کامل منهای بازیکنان خارجی خود را آماده مسابقات کنند. اگر تصمیم به ادامه مسابقات گرفته شود استقلال باید به مصاف سپاهان برود.