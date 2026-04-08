به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه ساماندهی نیروی انسانی لرستان با تأکید بر ضرورت تحلیل واقعبینانه عملکرد سال گذشته، اظهار داشت: اگرچه حوزه طرح و برنامه و مدیریت منابع انسانی در سال گذشته عملکرد نسبتاً مطلوبی داشت، اما اهدافمان محقق نشد، بااینحال، گذشته را باید چراغ راه آینده کرد و با تحلیل درست، سال تحصیلی آینده را با امید و برنامهریزی روشن آغاز کنیم.
لزوم برگزاری دورههای ضمن خدمت برای مدیران و کارشناسان
وی با اشاره به سه رویکرد کلان اعلامشده در ابتدای سال، کیفیتگرایی، کاهش تمرکز، نظارت فرایندی و نیز حکمرانی دادهمحور، افزود: این رویکردها مانند چتری بالای همه برنامهها قرار میگیرد و ساماندهی نیروی انسانی که پاشنه آشیل آموزشوپرورش لرستان است، باید بر اساس همین اصول پیش برود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه کاهش ساعات حقالتدریس تنها بخشی از صرفهجوییها است، گفت: اگر تحلیل دقیقتری داشته باشیم، حجم صرفهجویی یا جلوگیری از هدررفت منابع بسیار بیشتر است و میتوان با عدد و رقم آن را محاسبه کرد.
سهرابی، اولین گام برای ساماندهی امسال را تعیین شاخصهای روشن و اهداف کمی دانست و تصریح کرد: همکاران باید شاخصهای کلیدی را مشخص کنند و در پایان نیز باید برای خود کارنامه عملکرد تهیه کنیم و بر اساس اهداف ازپیشتعیینشده، خودارزیابی داشته باشیم.
وی همچنین با انتقاد از نبود فهم مشترک در برخی مراحل اجرایی، بر برگزاری دورههای ضمن خدمت برای مدیران و کارشناسان تأکید کرد و گفت: خیلیها دستورالعمل بیش از دو صفحه را مطالعه نمیکنند؛ بنابراین دورههای چهارتا هشتساعته با حضور بنده برگزار میشود تا بند به بند دستورالعملها بررسی و تفسیر شود.
تفویض بیشتر مسئولیتها به حوزههای تخصصی
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، همچنین تفاوت «نظارت» با «کنترل» را مهم دانست و توضیح داد: نظارت یعنی دیدن و بررسیکردن، اما کنترل یعنی دیدن، مقایسه و اصلاح. ما باید کنترل موجودی و کنترل نیاز را جدی بگیریم و نگذاریم نیازهای غیرواقعی تولید شود.
سهرابی از تفویض بیشتر مسئولیتها به حوزههای تخصصی خبر داد و گفت: دبیرخانه نقش طراحی و برنامهریزی دارد، اما مدیریت تخصصی باید به بخشهای مربوطه واگذار شود. معاونتهای تخصصی باید مسئولیت بپذیرند و برای عملکرد خود کارنامه ارائه دهند.
وی همچنین از واگذاری مسئولیت دبیرخانه انتخاب و انتصاب مدیران از اداره طرح و برنامه به اداره بازرسی خبر داد و اظهار داشت: طبق پیشنهاد جدید، این مسئولیت به تشکیلات مرتبط با پست سازمانی واگذار میشود و سازوکار انتخاب و نظارت بر مدیران با تعیین اعضای کمیسیون توسط بنده تعیین خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت نقش مدیر مدرسه در خط مقدم آموزش، بیان کرد: ضعف در تثبیت، انتخاب، پرورش و نظارت بر مدیران و مدارس، یکی از مشکلات اساسی بوده است.
