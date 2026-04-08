پایش مستمر زیستی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنماظهر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی تولید و پرورش میگو اظهار کرد: با توجه به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، برنامه‌ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.

وی با تاکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های اضطراری برای تضمین استمرار تولید اضافه کرد: در همین راستا، مقرر شد برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، اقدامات لازم با رویکرد جهادی اجرایی شود.

تسهیل در ترخیص و نظارت

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد: تسریع ویژه در فرآیندهای آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای برای نهاده‌های وارداتی و مواد اولیه واحدهای تکثیر، جهت جلوگیری از دپوی کالا در مبادی ورودی و اطمینان از پایداری زنجیره تأمین ضروری است.

وی بر پایش مستمر زیستی در مراکز تکثیر و مزارع پرورشی به منظور پیشگیری از تهدیدات احتمالی (بیوتروریسم) و کنترل بیماری‌های واگیر که در شرایط بحران می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های این بخش را با خطر جدی مواجه کنند تاکید کرد.

رهنما خواستار مدیریت بهداشتی نیروی کار شد و ادامه داد: نظارت دقیق بر وضعیت سلامت و جابه‌جایی نیروی کار تخصصی (داخلی و خارجی) با در نظر گرفتن محدودیت‌های امنیتی و ترددی موجود ضروری است.

تدوین برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌محور

معاون اقتصادی استاندار بوشهر، با قدردانی از نقش حاکمیتی دامپزشکی و شیلات، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی تولید امسال بر پایه حضور حداکثری بخش خصوصی و توان داخلی استوار است.

رسول رستمی بر لزوم تدوین برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌محور تاکید کرد تا اعتلای اقتصاد دریامحور استان در شرایط حساس کنونی تضمین شود.