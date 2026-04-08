۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

پکن: چین به ارتباط خود با تمامی طرف‌ها ادامه خواهد داد

پکن: چین به ارتباط خود با تمامی طرف‌ها ادامه خواهد داد

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: امیدواریم همه طرف‌ها اختلافات را از طریق گفت‌وگو و مذاکره به‌طور مناسب حل‌وفصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: امیدواریم همه طرف‌ها اختلافات را از طریق گفت‌وگو و مذاکره به‌طور مناسب حل‌وفصل کنند.

وی افزود: چین به ارتباط خود با تمامی طرف‌ها ادامه خواهد داد و تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و پایان کامل درگیری‌ها ادامه می‌دهد.

این دیپلمات چینی تاکید داشت که ریشه اختلال در کشتیرانی در این تنگه، اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و راه‌حل اساسی برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، تحقق آتش‌بس و پایان سریع درگیری‌هاست.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تصریح کرد که اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنش‌ها باشد و نباید پوشش حقوقی برای اقدامات نظامی بدون مجوز فراهم کند، مجوزی برای استفاده از زور بدهد یا موجب تشدید بحران شود.

